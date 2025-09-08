Российская пропагандистка Симоньян объявила о своей тяжёлой болезни

Симоньян публично заявила, что у нее диагностировали тяжелую болезнь, и уже в понедельник ее ждет операция. Ведущая объясняла, почему решила рассказать об этом на всю страну. «Я посчитала, что я обязана прийти сегодня в эфир и сказать правду, потому что всегда лучше самим говорить правду, чем давать аудитории питаться слухами».

Глава RT хоть и не озвучила свой диагноз, но поделилась в эфире российского телевидения некоторыми подробностями, вспоминая о подвиге девушек из «Молодой гвардии». «Когда мы вспоминаем девочек из „Молодой гвардии“, которые знали, что им отрежут грудь на живую — не под наркозом, как мне, а прямо на глазах — и убьют с этими отрезанными грудями, будут подвешивать заживо, вырывать языки и ноздри…"

Напомним, её муж Тигран Кеосаян уже длительное время находится в коме в больнице.

45-летняя Симоньян поделилась с аудиторией: «Вы, конечно, знаете, что мой муж Тигран Кеосаян девятый месяц уже лежит в коме в больнице. Как говорят у нас в России, пришла беда — отворяй ворота. Вот ворота в нашем доме уже не просто не запираются, а их уже, по-моему, снесло этим ветром судьбы…"...