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Посол: зачем России перемирие?

© LETA 7 января, 2025 08:45

Новости Латвии

Вопреки мнению ряда экспертов, соглашение о мире в Украине невозможно только между Россией и США, когда Украина будет "получателем конечного продукта", заявил в интервью газете "Diena" посол Латвии в НАТО Марис Риекстиньш.

К такому выводу он пришел, наблюдая за избранным президентом США Дональдом Трампом как за политиком и видя его предвыборную кампанию. Очевидно, что любой теоретический результат мирных переговоров, переговоров о прекращении огня или чего-либо еще будет анализироваться и обсуждаться с точки зрения того, кто преуспел, а кто потерпел неудачу, считает Риекстиньш.

В то же время посол не считает возможным, чтобы стороны вели переговоры таким образом, чтобы Украина была "просто получателем конечного продукта таких переговоров без права голоса".

В настоящее время дипломату неизвестны ни малейшие признаки того, что Москва действительно готова к мирным переговорам. Хотя российский диктатор Владимир Путин время от времени говорит, что готов к переговорам, он всегда сопровождает свои слова замечанием об условиях, которые фактически означают капитуляцию Украины. "Я не думаю, что президент Украины Владимир Зеленский или политическое руководство демократической Украины будут готовы к таким переговорам, и я не думаю, что новоизбранная администрация президента США будет готова к таким переговорам, потому что такой результат означает, что Запад проиграет", - сказал Риекстиньш в интервью "Diena".

Он также не берется предсказать, как скоро после вступления в должность Трамп начнет переговоры о прекращении войны в Украине, развязанной Россией.

Посол приветствует эффект от санкций против России, отмечая, что они работают, поскольку российская экономика рушится и стагнирует. Это, вероятно, сделает невозможным для России поддерживать финансовоемкую войну в долгосрочной перспективе. "Они могут говорить нам, что все в порядке, но это невозможно", - говорит Риекстинс.

На вопрос, считает ли он, что России действительно необходимо перемирие, дипломат ответил, что оно позволит ей "перевести дух и перевооружиться".
 

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