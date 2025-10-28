Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Последствия советского режима? Большинство латвийцев живет в собственном жилье

28 октября, 2025 09:38

Бизнес 0 комментариев

Уровень прав собственности на недвижимость в Латвии в настоящее время превышает 80%, что является одним из самых высоких показателей среди стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

По данным ОЭСР, 71,3% жителей Латвии проживают в собственной недвижимости, почти десятая часть - в собственном жилье, используя банковский кредит, а 11,6% арендуют жилье.

Доля частной собственности еще выше только в Польше, Венгрии и Литве, где в собственных домах и квартирах проживают от 72 до 76% жителей. Замыкают список, в основном, богатые западные страны: например, в Швейцарии только 4,5% жителей проживают в полностью принадлежащем им жилье без кредитных обязательств, в Нидерландах - 10,7%, а в Дании - 13,4%.

Эксперты отрасли отмечают, что эта тенденция тесно связана с процессами приватизации, и прогнозируют, что существенных изменений на рынке в ближайшее время не произойдет.

Высокий уровень владения недвижимостью в Латвии обусловлен несколькими факторами, сказала представитель "Colliers Baltic" Агия Вердиня.

"Во-первых, приватизация, прошедшая в 1990-х годах, позволила большому количеству домохозяйств приобрести собственное жильё по относительно низкой цене, а потом оно передавалось из поколения в поколение.

Во-вторых, в Латвии долгое время были крайне неблагоприятные условия для развития арендного жилья, и, в-третьих, для многих домохозяйств жильё служило единственной формой накопления капитала.

Следует также учитывать, что исторически ежемесячный платёж по кредиту за равноценную недвижимость был в основном ниже арендной платы, а все государственные программы поддержки традиционно были направлены на тех, кто хочет купить жильё, а не арендовать.

Обобщая все эти факторы, становится понятно, почему интерес к возможности аренды жилья в Латвии по-прежнему низок.

С одной стороны, это сдерживает развитие профессионального рынка аренды и ограничивает мобильность, но, с другой стороны, недвижимость даёт многим людям чувство безопасности и служит формой сбережений", - отмечает Вердиня.

Рынок аренды в Западной Европе существенно отличается от Латвии и стран Балтии, поскольку им часто управляют фонды или компании, способные обеспечить как более высокие стандарты качества, так и гибкость.

"Мы живём в стране, где вся экономика сосредоточена в Риге, но, например, в Германии много крупных городов, и люди постоянно мигрируют, поэтому рынок аренды жизненно важен. Во многих местах кредиты дороже, и нет программ поддержки приобретения недвижимости, поэтому аренда в этих странах - более рациональный выбор", - говорит Вердиня, подчеркивая, что рынок профессиональной аренды в Латвии имеет потенциал.

(Dienas Bizness)
 

