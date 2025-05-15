Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 15. Мая Завтра: Airita, Arita, Sofija, Taiga
Доступность

Последние заморозки ожидаются аж в конце следующей недели

© LETA 15 мая, 2025 11:23

Новости Латвии 0 комментариев

В начале следующей недели в Латвии ожидается более теплая погода, но в середине недели похолодает и вернутся заморозки, прогнозируют синоптики.

В ближайшие сутки продолжатся дожди. В пятницу во многих районах Латвии выпадет больше осадков, чем в четверг, местами возможен мокрый снег, на юге страны осадков будет меньше.

В субботу солнце будет чередоваться с облаками и в основном ожидаются лишь кратковременные дожди, а в воскресенье вновь пойдет продолжительный дождь. И на следующей неделе временами прогнозируются осадки.

В конце этой недели температура воздуха в основном сохранится ниже +15 градусов, в начале следующей недели она может достичь +20 градусов.

Согласно нынешним прогнозам, в середине следующей недели в Латвию снова поступят более прохладные воздушные массы с севера, 22-24 мая температура воздуха ночью местами опустится до 0...-2 градусов, во многих районах страны ожидаются заморозки в верхних слоях травы.

После 25 мая температура воздуха, вероятно, уже не опустится ниже нуля.

По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, на следующей неделе средняя температура воздуха в Латвии ожидается на три градуса ниже нормы, в последующие недели температура должна быть на уровне нормы и выше нее.
 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 6 реакций
Комментарии (0) 6 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Не исключено, что airBaltic придется искать дополнительные средства у государства: Яковлев

Важно 18:41

Важно 0 комментариев

В случае негативного развития событий во второй половине этого года, например, в случае роста цен на топливо, латвийской национальной авиакомпании airBaltic может потребоваться привлечение дополнительных средств от акционеров. Об этом в четверг в беседе с журналистами по итогам финансовых результатов первого квартала сообщил финансовый директор компании Витолдс Яковлев.

В случае негативного развития событий во второй половине этого года, например, в случае роста цен на топливо, латвийской национальной авиакомпании airBaltic может потребоваться привлечение дополнительных средств от акционеров. Об этом в четверг в беседе с журналистами по итогам финансовых результатов первого квартала сообщил финансовый директор компании Витолдс Яковлев.

Читать
Загрузка

Спасла погода: подробности аварии в Бабите, с влетевшим на детскую площадку автомобилем

Важно 18:27

Важно 0 комментариев

Вчера в Бабите автомобиль въехал прямо на детскую площадку и застрял в веревках конструкции для лазания. Никто из детей, да и взрослых чудом не пострадал - ведь лил дождь и на площадке никого не было. Пострадал лишь автомобиль и повреждена новая игровая зона, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

Вчера в Бабите автомобиль въехал прямо на детскую площадку и застрял в веревках конструкции для лазания. Никто из детей, да и взрослых чудом не пострадал - ведь лил дождь и на площадке никого не было. Пострадал лишь автомобиль и повреждена новая игровая зона, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

Читать

Каменный мост и кольцевая Славу: определены самые опасные дороги в Риге

Важно 18:16

Важно 0 комментариев

Согласно данным мобильного инструмента оценки безопасности Road Risk Report, применяемого страховой компанией Balcia, места в Риге, где в 2024 году чаще всего происходили ДТП — это съезды с Каменного моста, кольцевая развязка путепровода Славу, а также парковка перед рижским аэропортом, сообщает LSM+. К тому же большинство аварий, 72%, происходит в хорошую погоду, когда дорогие сухие, а  видимость — хорошая.

Согласно данным мобильного инструмента оценки безопасности Road Risk Report, применяемого страховой компанией Balcia, места в Риге, где в 2024 году чаще всего происходили ДТП — это съезды с Каменного моста, кольцевая развязка путепровода Славу, а также парковка перед рижским аэропортом, сообщает LSM+. К тому же большинство аварий, 72%, происходит в хорошую погоду, когда дорогие сухие, а  видимость — хорошая.

Читать

Избитая подруга Зейзы — не первая его жертва: в прошлый раз дело закончилось мелким штрафом

ЧП и криминал 18:06

ЧП и криминал 0 комментариев

Недавно история о том, как лицо компании заправок Straujupīte - бизнесмен Оскарс Зейза был арестован за насилие над женщиной, облетела всю Латвию. Своей гражданской жене он пробил голову и сломал нос. И вот оказалось, что она - не первая пострадавшая от его рук женщина. Свою предыдущую партнершу он тоже избил. И за это был наказан... штрафом в размере 148,50 евро, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

Недавно история о том, как лицо компании заправок Straujupīte - бизнесмен Оскарс Зейза был арестован за насилие над женщиной, облетела всю Латвию. Своей гражданской жене он пробил голову и сломал нос. И вот оказалось, что она - не первая пострадавшая от его рук женщина. Свою предыдущую партнершу он тоже избил. И за это был наказан... штрафом в размере 148,50 евро, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

Читать

ЕС готовит новые пошлины на продукцию из России и Белоруссии

Мир 17:55

Мир 0 комментариев

Профильный комитет Европарламента одобрил предложение Еврокомиссии о повышении пошлин на 50% на сахар, уксус, муку и корма для скота из РФ и Белоруссии, а также о введении пошлин на удобрения до 430 евро за тонну.

Профильный комитет Европарламента одобрил предложение Еврокомиссии о повышении пошлин на 50% на сахар, уксус, муку и корма для скота из РФ и Белоруссии, а также о введении пошлин на удобрения до 430 евро за тонну.

Читать

Целый корпус больницы Страдыня, возможно, придется снести. Плесень в подвале оказалась неистребимой

Важно 17:46

Важно 0 комментариев

Плесень, обнаруженная в Университетской клинической больнице имени Паула Страдыня в Риге, может оказаться неистребимой — с таким предупреждением в эфире передачи TV24 «Клуб национальных интересов» выступил председатель правления Латвийской ассоциации больниц Евгений Калейс. Он сообщил, что аналогичный случай уже был в Нидерландах, где из-за распространения плесени пришлось снести здание больницы.

Плесень, обнаруженная в Университетской клинической больнице имени Паула Страдыня в Риге, может оказаться неистребимой — с таким предупреждением в эфире передачи TV24 «Клуб национальных интересов» выступил председатель правления Латвийской ассоциации больниц Евгений Калейс. Он сообщил, что аналогичный случай уже был в Нидерландах, где из-за распространения плесени пришлось снести здание больницы.

Читать

Право голоса — это привилегия? В Сейме был поднят вопрос: пусть неграждане тоже голосуют

Новости Латвии 17:42

Новости Латвии 0 комментариев

Кричали, стучали кулаками по столу и напоминали, что право голоса это привилегия - пленарное заседание Сейма в четверг утром началось с бурных обсуждений. Депутаты рассматривали подготовленные партией "Стабильности" поправки к закону о выборах в органы местного самоуправления.

Кричали, стучали кулаками по столу и напоминали, что право голоса это привилегия - пленарное заседание Сейма в четверг утром началось с бурных обсуждений. Депутаты рассматривали подготовленные партией "Стабильности" поправки к закону о выборах в органы местного самоуправления.

Читать