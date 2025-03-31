Последние данные: в Детской больнице лечатся 22 заразившихся кишечной палочкой ребенка

Она отметила, что каждый день в больницу поступают новые пациенты с инфекцией, в то же время других детей выписывают из больницы для продолжения лечения дома.

До 12 часов понедельника 22 ребенка находились на лечении в инфекционном отделении, один ребенок - в отделении интенсивной терапии.

Как сообщили в больнице, состояние десяти детей оценивается как тяжелое, состояние одного ребенка, находящегося на лечении в отделении интенсивной терапии, как очень тяжелое.

С начала вспышки из Детской больницы были выписаны четыре ребенка, переболевшие этой инфекцией.

На сегодняшний день в Центре профилактики и контроля заболеваний зарегистрировано 39 случаев заболевания этой инфекцией, в том числе у 37 детей.