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После того, как Гобземс поменял имя и фамилию, ChatGPTобъяснил ему, что они значат

Редакция PRESS 10 января, 2025 18:38

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После того, как в интернете распространились новости о новом имени и фамилии бывшего скандального латвийского политика Алдиса Гобземса, он с помощью искусственного интеллекта в социальной сети Facebook объяснил значение своего нового имени — Ариго Торо.

Гобземс разместил скриншоты из программы искусственного интеллекта ChatGPT, к которой он обратился, чтобы выяснить происхождение и смысл своего нового имени и фамилии.

Когда Гобземс спросил у искусственного интеллекта значение имени «Ариго», то получил ответ, что это имя имеет итальянское происхождение и означает «владыка» или «хозяин дома». Оно символизирует авторитет, силу и лидерство. В испанской культуре это имя встречается реже, но его можно связать с силой и богатством. Символически оно воспринимается как обозначение величия.

В следующей публикации Алдис Гобземс задал вопрос о значении фамилии «Торо». Искусственный интеллект пояснил, что в Испании это имя символизирует силу, стойкость, мужественность и боевой дух, особенно в контексте традиционной культуры боя быков. Бык считается символом власти и упорства. В японской культуре слово «Торо» означает «фонарь» или «свет», который используется в традиционных садах и храмах. Этот свет символизирует духовный путь и гармонию.

В заключительном посте на эту тему Ариго Торо (ранее Алдис Гобземс) опубликовал обобщение о значении своего нового имени и фамилии, подготовленное искусственным интеллектом.

ChatGPT объяснил, что сочетание имени и фамилии «Ариго Торо» объединяет символику силы, аристократизма и лидерства из европейских культур с ассоциациями экзотики и света из японской традиции. Это создаёт образ сильного лидера, защитника и личности, излучающей авторитет и стремление вперёд.

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