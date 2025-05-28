Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 28. Мая Завтра: Vilhelms, Vilis
Доступность

После реконструкции открылся 10-й корпус стационара Гайльэзерс: что изменится теперь?

Редакция PRESS 28 мая, 2025 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

В Рижской Восточной клинической университетской больнице открыт реконструированный 10-й корпус стационара «Гайльэзерс». Как он облегчит жизнь врачей и пациентов, в программе «Домская площадь» на Латвийском радио 4 рассказал заведующий дневным хирургическим стационаром RAKUS Игорь Иванов, пишет LSM+.

Дневной центр хирургии оборудован по последнему слову техники. Он состоит из 4 операционных залов, 4 манипуляционных помещений и палат для размещения больных.

«Дневные стационары — это общемировая практика. Современные малоинвазивные методы хирургии и анестезия нового поколения дают возможность всего за один день проводить такие операции, на которые раньше требовалось гораздо больше времени.

Уже сейчас мы делаем более 5 тысяч таких операций в год, и это количество будет возрастать»,
— говорит Иванов.

К сожалению, это не отменяет очередей. «Поскольку большинство операций мы проводим по госпрограмме, то мы ограничены количеством квот.

Конечно, теперь работать нам будет гораздо удобнее, но очереди никуда не денутся
— многие люди не в состоянии платить за операцию сотни, а то и тысячи евро и готовы ждать, когда подойдет их очередь по госпрограмме. У нас такая операция им обойдется всего в 11 евро», — поясняет врач.

Новые операционные залы расположены в шаговой доступности от дневного стационара, что гораздо удобнее как для врачей, так и для пациентов. Сейчас там проводятся операции только для пациентов дневного стационара, но в будущем, когда начнется реконструкция онкоцентра, в новом корпусе смогут принять и онкобольных.

Рижская Восточная клиническая университетская больница, как и прочие медицинские учреждения Латвии, испытывает нехватку медиков. Это, по словам Иванова, тоже влияет на общий объем проводимых операций. «Эту проблему надо решать на государственном уровне. Что касается нас, то мы стараемся справляться».

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 14:30 28.05.2025
Зеленский заявил, что готов к встрече на уровне лидеров Украины, России и США
Sfera.lv 10 минут назад
Абу Мери отказал в реконструкции единственному в стране онкоцентру
Bitnews.lv 25 минут назад
Латвийских школьников нагружают экзаменами больше соседей
Bitnews.lv 48 минут назад
Янсонс гипотетически явится с докладом в Сейм на следующей неделе
Sfera.lv 3 часа назад
На обустройство убежищ в Латвии направят более 26 млн евро
Bitnews.lv 4 часа назад
На востоке Латвии — ливни, к выходным погода улучшится
Bitnews.lv 4 часа назад
Второй уровень под вопросом: Минблагосостояния предлагает пенсионерам выбор
Bitnews.lv 4 часа назад
СМИ: Россия готовит масштабное летнее наступление в Донецкой области
Sfera.lv 4 часа назад

Мониторинг за Резекне продолжится и после избрания новый думы

Новости Латвии 14:25

Новости Латвии 0 комментариев

Процесс мониторинга и стабилизации в самоуправлении Резекне продолжится и после избрания новой думы, заявила на пресс-конференции в Резекне директор департамента мониторинга финансовой деятельности и финансирования самоуправлений Министерства финансов Инта Комисаре.

Процесс мониторинга и стабилизации в самоуправлении Резекне продолжится и после избрания новой думы, заявила на пресс-конференции в Резекне директор департамента мониторинга финансовой деятельности и финансирования самоуправлений Министерства финансов Инта Комисаре.

Читать
Загрузка

Найдут и выпишут штраф: полиция всё ещё ищет агрессивного пассажира троллейбуса

Важно 14:14

Важно 0 комментариев

Рижская муниципальная полиция просит опознать мужчину, который 9 марта 2025 года в 14.16 вошел в 25-й троллейбус на остановке "Ул. Маза Стацияс" (по направлению к улице Бривибас). Стражи правопорядка публикуют просьбу уже во второй раз. Нарушителя не могут найти с марта месяца.

Рижская муниципальная полиция просит опознать мужчину, который 9 марта 2025 года в 14.16 вошел в 25-й троллейбус на остановке "Ул. Маза Стацияс" (по направлению к улице Бривибас). Стражи правопорядка публикуют просьбу уже во второй раз. Нарушителя не могут найти с марта месяца.

Читать

Нет места даже для «малейших сомнений»: как полицию проверяют на лояльность

ЧП и криминал 14:08

ЧП и криминал 0 комментариев

Проверка лояльности в государственной службе, в том числе в Государственной полиции, стала актуальной темой, которую часто обсуждают как политики, так и общественность. Директор Колледжа Государственной полиции Дмитрий Хоменко в передаче TV24 «Uz līnijas» дал разъяснение о том, как полиция обеспечивает лояльность кандидатов и сотрудников.

Проверка лояльности в государственной службе, в том числе в Государственной полиции, стала актуальной темой, которую часто обсуждают как политики, так и общественность. Директор Колледжа Государственной полиции Дмитрий Хоменко в передаче TV24 «Uz līnijas» дал разъяснение о том, как полиция обеспечивает лояльность кандидатов и сотрудников.

Читать

Шеринг Bolt Drive начнет требовать депозит с некоторых клиентов

Важно 14:03

Важно 0 комментариев

Компания Bolt Drive вводит депозит в размере 100 евро за аренду автомобиля для тех клиентов, которые берут автомобиль в определенные часы.

Компания Bolt Drive вводит депозит в размере 100 евро за аренду автомобиля для тех клиентов, которые берут автомобиль в определенные часы.

Читать

Рейтинги в Риге: неопределившихся становится меньше, поддержка партий растет

Новости Латвии 14:02

Новости Латвии 0 комментариев

До выборов самоуправлений — менее двух недель, и самая ожесточенная борьба развернется за места в Рижской думе. Согласно свежему опросу рижан, проведенному SKDS, в мае выросла поддержка большинства партий, сообщает LSM. При этом в мае уменьшилось число неопределившихся избирателей. Если в апреле почти 31% не знали, за кого голосовать, то сейчас таковых 22,9%. Уменьшилось и число респондентов, заявивших, что не пойдут голосовать.

До выборов самоуправлений — менее двух недель, и самая ожесточенная борьба развернется за места в Рижской думе. Согласно свежему опросу рижан, проведенному SKDS, в мае выросла поддержка большинства партий, сообщает LSM. При этом в мае уменьшилось число неопределившихся избирателей. Если в апреле почти 31% не знали, за кого голосовать, то сейчас таковых 22,9%. Уменьшилось и число респондентов, заявивших, что не пойдут голосовать.

Читать

Сидите смирно! Турецкие авиалинии вводят штрафы для непоседливых пассажиров

Для настроения 13:55

Для настроения 0 комментариев

В гражданской авиации Турции вводятся новые меры, направленные на повышение безопасности пассажиров. Теперь за нарушение правил поведения после посадки самолета предусмотрены денежные штрафы.

В гражданской авиации Турции вводятся новые меры, направленные на повышение безопасности пассажиров. Теперь за нарушение правил поведения после посадки самолета предусмотрены денежные штрафы.

Читать

Корабль Starship Илона Маска взорвался над Индийским океаном

Наука и технологии 13:42

Наука и технологии 0 комментариев

Девятый испытательный полёт космического корабля компании SpaceX завершился неудачей. Маск обещает увеличить частоту запусков.

Девятый испытательный полёт космического корабля компании SpaceX завершился неудачей. Маск обещает увеличить частоту запусков.

Читать