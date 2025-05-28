После реконструкции открылся 10-й корпус стационара Гайльэзерс: что изменится теперь?

Дневной центр хирургии оборудован по последнему слову техники. Он состоит из 4 операционных залов, 4 манипуляционных помещений и палат для размещения больных.

«Дневные стационары — это общемировая практика. Современные малоинвазивные методы хирургии и анестезия нового поколения дают возможность всего за один день проводить такие операции, на которые раньше требовалось гораздо больше времени.

Уже сейчас мы делаем более 5 тысяч таких операций в год, и это количество будет возрастать»,

— говорит Иванов.

К сожалению, это не отменяет очередей. «Поскольку большинство операций мы проводим по госпрограмме, то мы ограничены количеством квот.

Конечно, теперь работать нам будет гораздо удобнее, но очереди никуда не денутся

— многие люди не в состоянии платить за операцию сотни, а то и тысячи евро и готовы ждать, когда подойдет их очередь по госпрограмме. У нас такая операция им обойдется всего в 11 евро», — поясняет врач.

Новые операционные залы расположены в шаговой доступности от дневного стационара, что гораздо удобнее как для врачей, так и для пациентов. Сейчас там проводятся операции только для пациентов дневного стационара, но в будущем, когда начнется реконструкция онкоцентра, в новом корпусе смогут принять и онкобольных.

Рижская Восточная клиническая университетская больница, как и прочие медицинские учреждения Латвии, испытывает нехватку медиков. Это, по словам Иванова, тоже влияет на общий объем проводимых операций. «Эту проблему надо решать на государственном уровне. Что касается нас, то мы стараемся справляться».