После проверки Госконтроля от должности отстранена директор Резекненского техникума

Решение о служебной проверке и временном отстранении директора было принято в связи с нарушениями, выявленными Госконтролем в ходе аудита финансового управления и бухучета в техникуме.

Резекненский техникум занимает важное место в системе профобразования Латвии и Латгальского региона, указал МОН. Министерство выделило на его развитие крупные финансовые ресурсы, более 16,9 млн евро — и на модернизацию инфраструктуры техникума, и на приобретение и создание нового современного учебного оборудования.

В Резекненском техникуме инвестиции в расчете на каждого учащегося составляют более 18 тысяч евро, тогда как инвестиции в учреждения профобразования Латгалии — в среднем лишь чуть более 14 тысяч евро на одного учащегося. Минобразования поясняет, что поддерживает и продолжит поддерживать различные проекты сотрудничества и развития.

Благодаря инвестициям, направленным Министерством образования, было модернизировано реновированное общежитие Резекненского техникума, а модернизация инфраструктуры прошла при поддержке еврофондов. Кроме того, помимо реновации зданий и помещений техникума, значительные инвестиции были сделаны в модернизацию учебной программы.