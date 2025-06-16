После просьб Израиля подключиться к ударам Америка перебрасывает второй авианосец к Ирану

Одновременно США начали масштабную переброску самолетов-заправщиков с европейских баз. По данным Military Watch, к 16 июня на аэродромах Европы приземлились 30 самолетов КС-135 и КС-46, которые могут быть использованы для дозаправки истребителей как израильских, так и американских ВВС. Это обеспечит поддержку возможных операций против Ирана. Ранее Израиль обратился к администрации Дональда Трампа с просьбой о военной помощи для ликвидации ядерной программы Ирана, в частности для уничтожения иранского объекта в Фордо. Источники заявляют, что Трамп не исключал участия США в этой операции.

В регионе Ближнего Востока, где обычно размещаются около 30 тыс. американских военнослужащих, их число было увеличено до 43 тыс. с осени 2023 года на фоне растущего напряжения в отношениях между Израилем и Ираном. США также усилили присутствие после нападений хуситов на суда в Красном море. В дополнение к «Нимица» и «Карлу Винсону», в регион может быть переброшен авианосец «Джордж Вашингтон», который недавно покинул порт в Японии.

Ранее, осенью 2023 года, США уже отправляли авианосцы в регион в ответ на нападение террористической группировки ХАМАС на Израиль. Присутствие американских сил на Ближнем Востоке играет сдерживающую роль в отношении Ирана и «Хезболлы».

13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана, нанеся удары по ядерным объектам и военным базам. Израильские власти заявили, что атаки стали реакцией на угрозу со стороны Ирана. Иран отверг обвинения в разработке ядерного оружия и ответил на удары сотнями баллистических ракет. В ответ Дональд Трамп предупредил Тегеран, что в случае нападения на американские силы в регионе будет применена максимальная сила США.