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После просьб Израиля подключиться к ударам Америка перебрасывает второй авианосец к Ирану

Редакция PRESS 16 июня, 2025 16:06

Мир 0 комментариев

США усиливают свое военную присутствие на Ближнем Востоке на фоне обострения конфликта между Израилем и Ираном. Как сообщает Reuters, авианосец «Нимиц», вместо того чтобы отправиться в запланированный визит во вьетнамский порт Дананг, направляется в регион. Ожидается, что он присоединится к американскому авианосцу «Карл Винсон», уже находящемуся в районе. Корабли совместно обеспечат присутствие 36 истребителей F/A-18 и 12 F-35. Время прибытия «Нимица» ожидается через неделю.

Одновременно США начали масштабную переброску самолетов-заправщиков с европейских баз. По данным Military Watch, к 16 июня на аэродромах Европы приземлились 30 самолетов КС-135 и КС-46, которые могут быть использованы для дозаправки истребителей как израильских, так и американских ВВС. Это обеспечит поддержку возможных операций против Ирана. Ранее Израиль обратился к администрации Дональда Трампа с просьбой о военной помощи для ликвидации ядерной программы Ирана, в частности для уничтожения иранского объекта в Фордо. Источники заявляют, что Трамп не исключал участия США в этой операции.

В регионе Ближнего Востока, где обычно размещаются около 30 тыс. американских военнослужащих, их число было увеличено до 43 тыс. с осени 2023 года на фоне растущего напряжения в отношениях между Израилем и Ираном. США также усилили присутствие после нападений хуситов на суда в Красном море. В дополнение к «Нимица» и «Карлу Винсону», в регион может быть переброшен авианосец «Джордж Вашингтон», который недавно покинул порт в Японии.

Ранее, осенью 2023 года, США уже отправляли авианосцы в регион в ответ на нападение террористической группировки ХАМАС на Израиль. Присутствие американских сил на Ближнем Востоке играет сдерживающую роль в отношении Ирана и «Хезболлы».

13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана, нанеся удары по ядерным объектам и военным базам. Израильские власти заявили, что атаки стали реакцией на угрозу со стороны Ирана. Иран отверг обвинения в разработке ядерного оружия и ответил на удары сотнями баллистических ракет. В ответ Дональд Трамп предупредил Тегеран, что в случае нападения на американские силы в регионе будет применена максимальная сила США.

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