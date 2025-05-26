После обеда воздух прогреется до +22 градусов

В Латгале, частично в Селии и на востоке Видземе пройдут дожди.
В Риге в течение дня будет преобладать переменная облачность, осадков не ожидается. Воздух прогреется до +21 градуса, у моря будет немного прохладнее.
Во второй половине дня температура воздуха в Латвии повысится до +17…+22 градусов, только на востоке страны и местами на побережье будет +12…+15 градусов, прогнозируют синоптики.
В Латгале, частично в Селии и на востоке Видземе пройдут дожди.
В Риге в течение дня будет преобладать переменная облачность, осадков не ожидается. Воздух прогреется до +21 градуса, у моря будет немного прохладнее.
Май во всем мире отмечается как месяц содействия распознаванию рака мочевого пузыря. Это заболевание поражает как женщин, так и мужчин, хотя представители сильного пола находятся в зоне более высокого риска. Он подкрадывается тихо. Без болей или выраженных проблем со здоровьем. Но по мере развития заболевания появляются видимые симптомы - примесь крови в моче.
Май во всем мире отмечается как месяц содействия распознаванию рака мочевого пузыря. Это заболевание поражает как женщин, так и мужчин, хотя представители сильного пола находятся в зоне более высокого риска. Он подкрадывается тихо. Без болей или выраженных проблем со здоровьем. Но по мере развития заболевания появляются видимые симптомы - примесь крови в моче.
Государственная полиция возбудила уголовное дело по факту повреждения железнодорожной инфраструктуры, которое привело к задержке и отмене нескольких поездов в направлении Тукумса днем 25 мая, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.
Государственная полиция возбудила уголовное дело по факту повреждения железнодорожной инфраструктуры, которое привело к задержке и отмене нескольких поездов в направлении Тукумса днем 25 мая, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.
В результате муниципальных выборов, намеченных на начало июня, Ригу нужно вернуть во времена до 2020 года. Об этом в интервью агентству LETA заявил лидер партии "Стабильности!" Алексей Росликов. Выдержки из этого интервью приводит портал Delfi.
В результате муниципальных выборов, намеченных на начало июня, Ригу нужно вернуть во времена до 2020 года. Об этом в интервью агентству LETA заявил лидер партии "Стабильности!" Алексей Росликов. Выдержки из этого интервью приводит портал Delfi.
Юрмальский врач Ирина рассказала в социальной сети Facebook душераздирающую историю. Она и её соседи услышали под окнами дома плач животного. И обнаружили под машиной раненую кошку. Характер травм говорил о том, что животное истекало кровью. Но под машиной крови не было. Зато за десять минут до этого к дому подъехал неизвестный автомобиль.
Юрмальский врач Ирина рассказала в социальной сети Facebook душераздирающую историю. Она и её соседи услышали под окнами дома плач животного. И обнаружили под машиной раненую кошку. Характер травм говорил о том, что животное истекало кровью. Но под машиной крови не было. Зато за десять минут до этого к дому подъехал неизвестный автомобиль.
Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) принял решение заблокировать доступ еще к девяти веб-сайтам, распространяющим российскую пропаганду, говорится в заявлении официальной газеты «Latvijas Vēstnesis».
Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) принял решение заблокировать доступ еще к девяти веб-сайтам, распространяющим российскую пропаганду, говорится в заявлении официальной газеты «Latvijas Vēstnesis».
Это был обычный майский день, когда доброволец Земессардзе из 22-го батальона боевого обеспечения Сандро Лаузис возвращался домой из Валмиеры в Смилтене. Дорога была спокойной, впереди ехал чёрный Nissan X-Trail. Всё казалось в порядке, пока вдруг не произошла авария, пишет 2-я Видземская бригада Земессардзе на своей странице в Facebook.
Это был обычный майский день, когда доброволец Земессардзе из 22-го батальона боевого обеспечения Сандро Лаузис возвращался домой из Валмиеры в Смилтене. Дорога была спокойной, впереди ехал чёрный Nissan X-Trail. Всё казалось в порядке, пока вдруг не произошла авария, пишет 2-я Видземская бригада Земессардзе на своей странице в Facebook.
Один из известных латвийских производителей сладостей извещал, что больше не использует в своей продукции пальмовое масло. А раньше, оказывается, оно было... В какие еще продукты добавляется этот ингредиент и не угрожает ли он здоровью?
Один из известных латвийских производителей сладостей извещал, что больше не использует в своей продукции пальмовое масло. А раньше, оказывается, оно было... В какие еще продукты добавляется этот ингредиент и не угрожает ли он здоровью?