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После обеда воздух прогреется до +22 градусов

© LETA 26 мая, 2025 08:36

Новости Латвии 0 комментариев

Во второй половине дня температура воздуха в Латвии повысится до +17…+22 градусов, только на востоке страны и местами на побережье будет +12…+15 градусов, прогнозируют синоптики.

В Латгале, частично в Селии и на востоке Видземе пройдут дожди.

В Риге в течение дня будет преобладать переменная облачность, осадков не ожидается. Воздух прогреется до +21 градуса, у моря будет немного прохладнее.

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