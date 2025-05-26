После обеда воздух прогреется до +22 градусов

Юрмальский врач Ирина рассказала в социальной сети Facebook душераздирающую историю. Она и её соседи услышали под окнами дома плач животного. И обнаружили под машиной раненую кошку. Характер травм говорил о том, что животное истекало кровью. Но под машиной крови не было. Зато за десять минут до этого к дому подъехал неизвестный автомобиль.