После долгого перерыва: музей истории в Рижском замке открывает двери

Рижский замок закрыли для посетителей в сентябре прошлого года — за исключением школьных групп и мероприятий к государственным праздникам — чтобы создать новую экспозицию. В музее подчеркивают, что «Струя времени» станет первой из нескольких новых экспозиций, которые планируется открыть в историческом здании музея.

В экспозиции объединены исторические предметы и цифровой контент, рассказывающие о земле Латвии и её жителях от древнейших времён до наших дней. 12 500 лет истории Латвии разделены на девять тем: «Творческие люди», «Жители городищ», «Городская стена объединяет», «Община в дружбе», «Рождён в своём сословии», «Сила движения», «Становление гражданина», «В тисках тоталитаризма» и «Возвращение в Европу».

Посетители смогут пройти экспозицию как извилистую реку времени, рассказала Менгельсоне. По её словам, выставка побуждает искать ответы на вопросы об идентичности, принадлежности и о том, что объединяет человека с обществом.