После долгого перерыва: музей истории в Рижском замке открывает двери

© LETA 16 марта, 2026 17:59

История и культура 0 комментариев

С субботы, 21 марта, в Рижском замке в Латвийском национальном музее истории будет открыта новая экспозиция «Струя времени» («Straumējot laiku»), сообщила агентству LETA представитель музея Рудите Менгельсоне.

Рижский замок закрыли для посетителей в сентябре прошлого года — за исключением школьных групп и мероприятий к государственным праздникам — чтобы создать новую экспозицию. В музее подчеркивают, что «Струя времени» станет первой из нескольких новых экспозиций, которые планируется открыть в историческом здании музея.

В экспозиции объединены исторические предметы и цифровой контент, рассказывающие о земле Латвии и её жителях от древнейших времён до наших дней. 12 500 лет истории Латвии разделены на девять тем: «Творческие люди», «Жители городищ», «Городская стена объединяет», «Община в дружбе», «Рождён в своём сословии», «Сила движения», «Становление гражданина», «В тисках тоталитаризма» и «Возвращение в Европу».

Посетители смогут пройти экспозицию как извилистую реку времени, рассказала Менгельсоне. По её словам, выставка побуждает искать ответы на вопросы об идентичности, принадлежности и о том, что объединяет человека с обществом.

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу
«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах

Они не ищут «лучший вариант».

