После 20:00 — без алкоголя: мелкие торговцы в Латвии теряют выручку и клиентов

Покупатели привыкают к новым правилам. По наблюдениям Latvijas Radio, в вечернее время у магазинов не наблюдается скоплений желающих «успеть до восьми». Хотя за минуту до запрещённого времени всё ещё можно встретить покупателей, стремящихся «вырвать последние бутылки».

«Да, был случай, когда клиент в состоянии опьянения ушёл из магазина с бутылкой, не оплатив. Но уже в воскресенье он вернулся и заплатил. Без конфликтов», — рассказывают сотрудники одного из магазинов «Elvi» в магазине в Рижском районе.



Сети «Rimi» и «Maxima» не планируют менять режим работы. Алкоголь в магазинах по-прежнему не изолируют физически, за исключением отдельных точек, но усилили визуальное информирование. Представитель «Rimi Latvia» Инга Бите отмечает, что во многих магазинах покупателям стало проще находить безалкогольные напитки, поскольку их стали размещать компактно и централизованно.

«Мы смотрим, нужно ли вносить изменения в выкладку товаров. Пока — нет. Изменения в графике работы тоже пока не планируем», — добавляет Бите.

В «Maxima» заявляют о спокойной реакции клиентов, но при этом указывают на разночтения в трактовке правил между разными сетями. Некоторые магазины, по их словам, до сих пор используют прежние визуальные элементы. Например, старые ценники, которые могут вводить в заблуждение.

«Мы сообщим об этом наблюдающим органам, чтобы выработать единый подход на рынке», — отметил представитель «Maxima Latvija» Янис Бесерис.



Больше всего тревог у небольших магазинов и их владельцев. По словам главы Латвийской ассоциации торговцев Хенрика Данусевичса, ограничения бьют именно по ним.

«Если люди после восьми не могут купить алкоголь в маленьком магазине, они начнут ходить в крупные сети, которые работают дольше. А когда привыкают — возвращаться уже не будут», — поясняет он. В ассоциации не исключают, что мелкие магазины будут вынуждены закрываться по воскресеньям, если выручка продолжит падать.

«Решения будут принимать каждый по-своему. Кто-то сократит часы, кто-то вовсе закроется в воскресенье. Но обстановка — напряжённая», — добавляет Данусевичс.



Оценить реальные последствия новой политики можно будет только через несколько недель, когда станут доступны первые финансовые данные. Но тенденция уже очевидна: чем меньше магазин, тем заметнее для него удар.























