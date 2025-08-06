Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
После 20:00 — без алкоголя: мелкие торговцы в Латвии теряют выручку и клиентов

Редакция PRESS 6 августа, 2025 09:49

Бизнес 0 комментариев

Прошла почти неделя с тех пор, как в Латвии вступили в силу новые ограничения на продажу алкоголя. Теперь по будням его нельзя купить после 20:00, а в воскресенье — после 18:00. Несмотря на опасения, первые дни прошли относительно спокойно: ажиотажа и конфликтов не зафиксировано. Однако мелкие торговцы уже ощущают последствия, и говорят о возможных убытках.

Покупатели привыкают к новым правилам. По наблюдениям Latvijas Radio, в вечернее время у магазинов не наблюдается скоплений желающих «успеть до восьми». Хотя за минуту до запрещённого времени всё ещё можно встретить покупателей, стремящихся «вырвать последние бутылки».

«Да, был случай, когда клиент в состоянии опьянения ушёл из магазина с бутылкой, не оплатив. Но уже в воскресенье он вернулся и заплатил. Без конфликтов», — рассказывают сотрудники одного из магазинов «Elvi» в магазине в Рижском районе.

Сети «Rimi» и «Maxima» не планируют менять режим работы. Алкоголь в магазинах по-прежнему не изолируют физически, за исключением отдельных точек, но усилили визуальное информирование. Представитель «Rimi Latvia» Инга Бите отмечает, что во многих магазинах покупателям стало проще находить безалкогольные напитки, поскольку их стали размещать компактно и централизованно.

«Мы смотрим, нужно ли вносить изменения в выкладку товаров. Пока — нет. Изменения в графике работы тоже пока не планируем», — добавляет Бите.
В «Maxima» заявляют о спокойной реакции клиентов, но при этом указывают на разночтения в трактовке правил между разными сетями. Некоторые магазины, по их словам, до сих пор используют прежние визуальные элементы. Например, старые ценники, которые могут вводить в заблуждение.

«Мы сообщим об этом наблюдающим органам, чтобы выработать единый подход на рынке», — отметил представитель «Maxima Latvija» Янис Бесерис.

Больше всего тревог у небольших магазинов и их владельцев. По словам главы Латвийской ассоциации торговцев Хенрика Данусевичса, ограничения бьют именно по ним.

«Если люди после восьми не могут купить алкоголь в маленьком магазине, они начнут ходить в крупные сети, которые работают дольше. А когда привыкают — возвращаться уже не будут», — поясняет он. В ассоциации не исключают, что мелкие магазины будут вынуждены закрываться по воскресеньям, если выручка продолжит падать.

«Решения будут принимать каждый по-своему. Кто-то сократит часы, кто-то вовсе закроется в воскресенье. Но обстановка — напряжённая», — добавляет Данусевичс.

Оценить реальные последствия новой политики можно будет только через несколько недель, когда станут доступны первые финансовые данные. Но тенденция уже очевидна: чем меньше магазин, тем заметнее для него удар.
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Комментарии (0)
Комментарии (0) 48 реакций
Обновлено: 15:30 24.08.2025
Латвия: партии по осени считают…
Sfera.lv 16 минут назад
Турция: у американцев отобрали посольство
Sfera.lv 7 часов назад
Германия: министерский декрет
Sfera.lv 8 часов назад
Литва: шаг за шагом к достижению цели
Sfera.lv 8 часов назад
Спикер Сейма: реформа самоуправлений отдалила власть от людей
Bitnews.lv 1 день назад
В Латвии объявлено жёлтое предупреждение из-за гроз
Bitnews.lv 1 день назад
ЕC: туристов приглашают в «спальные» автобусы
Sfera.lv 2 дня назад
Латвия: Саласпилс — «кладезь» кадмия
Sfera.lv 3 дня назад

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

