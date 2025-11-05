Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Пора готовиться к ядерной эпохе» — Минэнерго исследует потенциал АЭС

Редакция PRESS 5 ноября, 2025 07:30

Новости Латвии

Министерство климата и энергетики Латвии (KEM) начало исследование возможностей развития атомной энергетики и подготовило техническое задание для комплексного анализа. Об этом сообщила представитель ведомства Зане Леймане, передаёт LETA.

Правительство поручило министерству до 1 сентября начать подготовку программы развития атомной энергетики и рассмотреть возможное сотрудничество с Эстонией в строительстве и эксплуатации атомной электростанции. Ведомство уже связалось с эстонскими коллегами для обмена опытом по регулированию, надзору и оценке рисков.

«Эстония уже начала серию исследований по радиационной безопасности, регулированию и подготовке персонала для будущей АЭС», — уточнила Леймане.
Эстония разрабатывает специальный национальный план для размещения станции мощностью 600 мегаватт. Проект включает этап выбора площадки в 2026 году и детальную оценку воздействия на окружающую среду к 2029 году. Латвия намерена участвовать в трансграничных консультациях на всех этапах.

KEM также подготовило задание для собственного исследования, которое определит юридические, технические и экономические аспекты внедрения малых модульных реакторов (SMR). Предполагается оценить возможные изменения законодательства, подходящие площадки и баланс затрат и выгод.

Министерство подчёркивает: ключевой вопрос для Латвии — обращение с радиоактивными отходами и отработавшим топливом, поскольку до сих пор исследования по созданию геологического хранилища не проводились. Если проект АЭС будет реализован, стране, вероятно, придётся построить и собственные хранилища для отходов низкой и средней активности.

«У меня не хватает слов»: Пойканс возмущён тем, куда идут деньги из фондов ЕС
«У меня не хватает слов»: Пойканс возмущён тем, куда идут деньги из фондов ЕС (1)

За спинами полиции: во время митинга один человек вышел с плакатом против ЛГБТ. ФОТО
За спинами полиции: во время митинга один человек вышел с плакатом против ЛГБТ. ФОТО

В Украине выведены из строя все государственные ТЭС
В Украине выведены из строя все государственные ТЭС

Эстония: Legend Hotels идёт на Литву и Польшу
Sfera.lv 24 минуты назад
Елгава: с водицей теперь не забалуешь…
Sfera.lv 3 часа назад
Латвия: почётным семьям – почётная халява
Sfera.lv 18 часов назад
Полмиллиона евро на «погоду с Марса»: Rīgas satiksme чинит экраны
Bitnews.lv 21 час назад
Рига: недоремонтированная столица
Sfera.lv 23 часа назад
Завтрак со «Сферой»: перец, фаршированный булгуром
Sfera.lv 1 день назад
Мягкий ноябрь не сдаёт позиций
Bitnews.lv 2 дня назад
Почему автобусы в Россию всё ещё ходят? НО требует ответа
Bitnews.lv 2 дня назад

«Песня «Убей бура» это не притеснение? МИД ЮАР пытается спорить с Трампом

Министерство иностранных дел Южно-Африканской Республики заявило, что заявления президента США Дональда Трампа о нарушении прав белого населения в стране "не имеют фактических оснований".
 
"Утверждение о том, что это сообщество подвергается преследованиям, не подтверждается фактами", - заявил пресс-секретарь МИД ЮАР Криспин Фири в субботу, 8 ноября.

Читать
Загрузка

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

Читать

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Читать

Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

Читать

«Что мне делать с тележкой и ребёнком?» Депутат Кулбергс получил штраф за парковку

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

Читать

В столичном общественном транспорте проблема с экранами; замена может стоить полмиллиона евро

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

Читать

С экс-депутата Кайминьша взыщут свыше 24 тысяч евро; он проиграл в суде

Вступил в силу приговор Видземского окружного суда, которым удовлетворён иск страховой компании Balta против бывшего депутата Сейма Артуса Кайминьша о взыскании 24 тысяч 148 евро за ущерб от пожара, как выяснило в суде агентство LETA.

Читать