«Пора готовиться к ядерной эпохе» — Минэнерго исследует потенциал АЭС

Правительство поручило министерству до 1 сентября начать подготовку программы развития атомной энергетики и рассмотреть возможное сотрудничество с Эстонией в строительстве и эксплуатации атомной электростанции. Ведомство уже связалось с эстонскими коллегами для обмена опытом по регулированию, надзору и оценке рисков.

«Эстония уже начала серию исследований по радиационной безопасности, регулированию и подготовке персонала для будущей АЭС», — уточнила Леймане.

Эстония разрабатывает специальный национальный план для размещения станции мощностью 600 мегаватт. Проект включает этап выбора площадки в 2026 году и детальную оценку воздействия на окружающую среду к 2029 году. Латвия намерена участвовать в трансграничных консультациях на всех этапах.

KEM также подготовило задание для собственного исследования, которое определит юридические, технические и экономические аспекты внедрения малых модульных реакторов (SMR). Предполагается оценить возможные изменения законодательства, подходящие площадки и баланс затрат и выгод.

Министерство подчёркивает: ключевой вопрос для Латвии — обращение с радиоактивными отходами и отработавшим топливом, поскольку до сих пор исследования по созданию геологического хранилища не проводились. Если проект АЭС будет реализован, стране, вероятно, придётся построить и собственные хранилища для отходов низкой и средней активности.