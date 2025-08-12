Остались без работы:

что делать в первую очередь

Оставшись без работы по любой причине - по инициативе работодателя или по собственному желанию, - следует обратиться в любой филиал Государственного агентства занятости (NVA) независимо от декларированного места жительства. Что надо делать?

1 В первую очередь не имеющему работы следует зарегистрироваться в качестве безработного или ищущего работу. На следующий же день после прекращения трудовых отношений.

Для чего это надо делать? Статус безработного позволяет рассчитывать на пособие по безработице, а также получить помощь в поисках работы и освоении новой профессии или повышении квалификации.

2 Надо подать заявление в Государственное агентство занятости:

- направить почтой;

- на единый портал государства и самоуправлений: www.latvija.lv;

- на портал Государственного агентства занятости: www.nva.gov.lv.

Также можно распечатать бланк заявления с домашней странички NVA, заполнить его и отнести в территориальный филиал агентства, бросить в установленный у входа ящик для заявлений (в Риге – на ул. Езусбазницас, 11).

Можно подать заявку о присуждении статуса безработного и в электронном виде:

* откройте портал CV и вакансий NVA – https://cvvp.nva.gov.lv;

* авторизуйтесь, используя один из способов аутентификации портала latvija.lv или э-подпись;

* выйдите в раздел «Подать заявку на статус безработного или соискателя» и укажите филиал NVA, с которым хотите сотрудничать...

V Необходимые документы:

- трудовой договор;

- трудовая книжка (если есть);

- документы, которые подтверждают стаж работы до 31 декабря 1995 года и приравненные к нему периоды (справка из архива или от работодателя, другие документы);

- удостоверение военнослужащего;

- документы, подтверждающие периоды учебы...

Статус присуждается

при обязательном сотрудничестве с агентством

Государственное агентство занятости (NVA) информирует подателя заявления о присвоении ему статуса безработного или соискателя работы. Статус присуждается со дня подачи заявления.

Безработному необходимо сотрудничать с госагентством, рассматривать предлагаемые вакансии, при необходимости повышать квалификацию или осваивать новую профессию.

Клиент, которому назначена очная консультация, должен прибыть в отделение NVA в точное время, указанное в индивидуальном плане поиска работы. Информация о времени очной консультации доступна для зарегистрированных клиентов NVA. Для этого надо авторизоваться на портале поиска вакансий NVA...

Кроме учащихся и пенсионеров

Кому присуждается статус безработного

Статус безработного присуждается жителям с 15 лет и до наступления пенсионного возраста, если они:

- не работают (не заключен трудовой договор или не считаются самозанятым лицом);

- ищут работу;

- не учатся очно (в школе, вузе, колледже);

- не осуществляют коммерческую деятельность;

- не находятся в местах заключения;

- не находятся в государственном центре длительного социального ухода (пансионате).

* Для жителя с инвалидностью возможно получение статуса безработного, за исключением случаев, когда Врачебной комиссией экспертизы здоровья и трудоспособности признана 100-процентная инвалидность.

* Для самозанятых лиц статус безработного присуждается с того месяца, когда лицо не самозанято и прекращается выплата взносов социального страхования работодателем...

Пособие по безработице

Кто может рассчитывать на госпомощь?

Пособие выплачивает Государственное агентство социального страхования (VSAA) на основании заявления от безработного и при условии соблюдения требуемых законом критериев.

Заявление о пособии можно подать на портале NVA вместе с заявлением о присуждении статуса безработного или отправить отдельно почтой на адрес VSAA – обычной или электронной.

Пособие выплачивается:

- имеющим статус безработного со стажем страховых взносов в Латвии не менее 12 месяцев в течение последних 16 месяцев;

- имеющим общий страховой стаж не менее одного года.

(!) При регистрации в качестве безработного страховой стаж не требуется:

- жителям, которые восстановили трудоспособность после инвалидности;

- тем, кто воспитывал ребенка-инвалида до 18 лет...

В течение 8 месяцев

Как выплачивается пособие?

Пособие по безработице выплачивается в течение 8 месяцев с уменьшением размера:

- первые два месяца - в назначенном размере (100%);

- третий и четвертый месяцы – в размере 75% от назначенного пособия;

- пятый и шестой месяцы – в размере 50%;

- седьмой и восьмой месяцы – 45% от назначенного пособия.

V В какие сроки выплачивается пособие по безработице?

Если увольнение произошло по инициативе работодателя – на второй месяц после присуждения статуса безработного;

V если увольнение по инициативе работника – на третий месяц после присуждения статуса безработного...

V РасчЕт пособия

Размер пособия зависит от продолжительности страхового стажа безработного:

- стаж от 1 до 9 лет включительно – 50% от средней зарплаты на основании страховых платежей;

- от 10 до 19 лет – 55% от средней зарплаты;

- от 20 до 29 лет – 60% от средней зарплаты;

- от 30 лет и больше – 65% от средней зарплаты.

(!) Размер пособия рассчитывается на основании средней зарплаты страховых платежей жителя за 12 месяцев, которые заканчиваются за два календарных месяца до месяца, когда присвоен статус безработного. При расчете не учитываются два месяца, когда была самая низкая или самая высокая зарплата страховых платежей.

Для тех, у кого недавно родился ребенок, - льготные условия начисления пособия.

(!) Пособие по безработице выплачивается за предыдущий месяц.

V Одновременно нельзя получать пособие по безработице и:

- родительское пособие;

- пособие по болезни;

- пособие по материнству (отцовству);

- пенсию по старости, в том числе преждевременную.

(!) Справки - по бесплатному телефону NVA:

80200206

- в электронном виде: pasts@nva.gov.lv

Безработный без формальностей

Грядут изменения в сфере занятости

Изменения в сфере благосостояния коснутся и порядка регистрации и помощи безработным.

С 1 января 2026 года планируется отказаться от процедуры присвоения и лишения статуса лица, ищущего работу, а также от обязанности регулярно посещать филиал Государственного агентства занятости (NVA).

Предполагается, что если житель, который соответствует установленным законом критериям для лиц, ищущих работу, захочет получить какую-либо услугу NVA, он сможет подать заявку в электронном виде или в филиале NVA.

Также расширены права безработного на временную занятость и получение определенного вида доходов. В частности, предусмотрено отменить ограничение на количество случаев временной занятости (сейчас не более двух раз за 12 месяцев) при сохранении общего срока краткосрочной занятости:

— до 60 дней в период безработицы для наемных работников;

- до двух месяцев для самозанятых,

считая со дня присвоения статуса безработного, если об этом уведомлено NVA.

Согласно планируемым изменениям, безработный сможет заключать временные трудовые отношения неограниченное количество раз, не превышая установленного законом лимита дней, а самозанятые смогут вести хозяйственную деятельность два календарных месяца или совмещать ее (один календарный месяц) с трудовыми отношениями оставшееся количество дней.

84% зарегистрированных безработных, гласит статистика NVA, устраиваются на работу в течение 12 месяцев, и отмена ограничения количества случаев временной занятости даст безработным больше возможностей временно улучшать финансовую ситуацию.

Эти и другие изменения в Законе о помощи безработным и лицам, ищущим работу, поддержаны правительством, и их еще должен рассмотреть Сейм...

(!) Больше информации -

на домашней страничке Государственного агентства социального страхования:

www.vsaa.gov.lv

на домашней страничке Государственного агентства занятости:

www.nva.gov.lv

Подготовила Лана ВАСИЛЬЕВА