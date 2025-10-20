Помиритесь на нынешней линии фронта: предложение Трампа Киеву и Москве

По словам американского лидера, сейчас «очень трудно» вести переговоры о территориальных вопросах, однако в будущем «возможность сделки» сохраняется. Трамп также опроверг сообщения о том, что требовал от президента Украины Владимира Зеленского уступить России весь Донбасс. «Пусть всё останется так, как есть. Думаю, около 78% территории уже под контролем России», — отметил он.

Как сообщает Reuters со ссылкой на осведомлённые источники, на встрече в Вашингтоне 17 октября Трамп призвал Зеленского «заключить сделку там, где мы находимся». Кроме того, он отказался передать Украине ракеты «Томагавк» и заявил о необходимости предоставить гарантии безопасности не только Киеву, но и Москве. По данным агентства, подобные заявления вызвали недоумение в украинской делегации.

Источники Reuters также предполагают, что на позицию Трампа мог повлиять недавний телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. По информации Financial Times, во время переговоров Путин предложил обмен территориями — отказ Украины от Донецкой и Луганской областей в обмен на небольшие части Запорожской и Херсонской. Один из собеседников агентства отметил, что отказ от Донбасса сделал бы Украину «более уязвимой к новым атакам» и приравнивался бы к «самоубийству».

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с Трампом исключил возможность передачи России неоккупированных территорий. «Если мы хотим остановить войну дипломатическим путём, мы должны оставаться там, где находимся, и не отдавать Путину ничего, просто потому что он этого хочет. Он — террорист», — заявил украинский лидер.