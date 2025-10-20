Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Помиритесь на нынешней линии фронта: предложение Трампа Киеву и Москве

Редакция PRESS 20 октября, 2025 13:31

Мир 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости прекратить военные действия между Россией и Украиной на существующей линии фронта и обсудить дальнейшие шаги позже. Об этом он сообщил во время общения с журналистами.

По словам американского лидера, сейчас «очень трудно» вести переговоры о территориальных вопросах, однако в будущем «возможность сделки» сохраняется. Трамп также опроверг сообщения о том, что требовал от президента Украины Владимира Зеленского уступить России весь Донбасс. «Пусть всё останется так, как есть. Думаю, около 78% территории уже под контролем России», — отметил он.

Как сообщает Reuters со ссылкой на осведомлённые источники, на встрече в Вашингтоне 17 октября Трамп призвал Зеленского «заключить сделку там, где мы находимся». Кроме того, он отказался передать Украине ракеты «Томагавк» и заявил о необходимости предоставить гарантии безопасности не только Киеву, но и Москве. По данным агентства, подобные заявления вызвали недоумение в украинской делегации.

Источники Reuters также предполагают, что на позицию Трампа мог повлиять недавний телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. По информации Financial Times, во время переговоров Путин предложил обмен территориями — отказ Украины от Донецкой и Луганской областей в обмен на небольшие части Запорожской и Херсонской. Один из собеседников агентства отметил, что отказ от Донбасса сделал бы Украину «более уязвимой к новым атакам» и приравнивался бы к «самоубийству».

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с Трампом исключил возможность передачи России неоккупированных территорий. «Если мы хотим остановить войну дипломатическим путём, мы должны оставаться там, где находимся, и не отдавать Путину ничего, просто потому что он этого хочет. Он — террорист», — заявил украинский лидер.

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc

Важно 20:03

Важно 0 комментариев

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара

Выбор редакции 19:51

Выбор редакции 0 комментариев

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе

Важно 19:41

Важно 0 комментариев

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова

Важно 19:04

Важно 0 комментариев

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет

Спорт 18:52

Спорт 0 комментариев

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Водительские права в смартфоне и новые правила для водителей: ЕС утвердил реформу сегодня

Важно 18:49

Важно 0 комментариев

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

