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Польша ввела погранконтроль на границе с Литвой и Германией

© Deutsche Welle 7 июля, 2025 08:13

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Выборочные проверки въезжающих в Польшу из ФРГ призваны "ограничить неконтролируемый поток" нелегальных мигрантов, заявил польский премьер Дональд Туск. В Германии опасаются хаоса на границе.

Польша с понедельника, 7 июля, ввела стационарный погранконтроль на границе с Германией. Выборочные проверки начались в полночь на 52 пунктах пропуска и продлятся как минимум до 5 августа. Аналогичные меры будут приниматься и на границе с Литвой.

У пересекающих границу будут проверять паспорта и удостоверения личности. Особое внимание польские пограничники будут обращать на автобусы, микроавтобусы и автомобили с большим количеством пассажиров, а также на машины с тонированными стеклами. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что эти меры призваны помочь "ограничить неконтролируемый поток" нелегальных мигрантов.

Туск неоднократно давал понять, что в Варшаве приняли такое решение в качестве реакции на действия Берлина. В начале мая новый федеральный министр внутренних дел Александер Добриндт (Alexander Dobrindt) распорядился усилить погранконтроль и отказывать просителям убежища на польской границе. Его предшественница Нэнси Фезер (Nancy Faeser) ввела стационарный контроль на границе с Польшей в октябре 2023 года.

 В ФРГ опасаются хаоса на границе

Ассоциации немецкого бизнеса выразили обеспокоенность новыми польскими мерами погранконтроля. Гендиректор Федерального объединения торгово-промышленных палат (DIHK) Хелена Мельников (Helena Melnikov) в беседе с Handelsblatt указала, что в результате работающим в ФРГ жителям Польши станет труднее добираться на работу и с работы - а это грозит оттоком кадров из различных предприятий в приграничных регионах, от заводов до супермаркетов и заведений общепита. Мельников призвала к "прагматичным соглашениям между соседними странами" для решения данной проблемы.

С ней согласен президент Федерального объединения оптовой и внешней торговли Германии (BGA) Дирк Яндура (Dirk Jandura). "Изоляция не решает проблем, а создает новые: для цепочек поставок, работников и экономической сплоченности Европы, - сказал он, давая комментарий тому же изданию. - Европа не должна снова превратиться в лоскутное одеяло".

Глава профсоюза немецких полицейских (GdP) Андреас Роскопф (Andreas Roßkopf) предупредил об опасности "своеобразной игры в пинг-понг". "Это означает, что люди, ищущие убежища и защиты, которых мы хотим отправить обратно в Польшу, не будут там приняты или через некоторое время будут отправлены обратно к нам", - объяснил Роскопф в интервью газете Rheinische Post. Он выразил опасение, что это загрузит федеральную полицию большим количеством новой работы, и призвал к заключению "четких соглашений" с соседними странами.

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