Польша решила отложить планы по открытию границы с Белоруссией

"Вчера я разговаривала с премьером Польши по телефону. Это был очень подробный, всесторонний разговор, и мы решили, что польский премьер отложит открытие границ. Это означает, что мы координируем действия сообща, и на сегодняшний день границы будут закрыты как в Польше, так и в Литве", - заявила глава правительства на пресс-конференции в Риге, куда он в четверг прибыла с визитом.

"Мы получили первую реакцию из Беларуси, и я очень надеюсь, что эта реакция будет означать понимание того, что мы не потерпим никаких гибридных атак и сделаем все возможное для управления угрозами и обеспечения безопасности наших жителей", - сказала Ругинене.

Как сообщалось, в среду правительство Литвы закрыло границу с Беларусью на месяц, а премьер-министр Польши Дональд Туск объявил во вторник о планах вновь открыть два пограничных перехода с соседней страной.

Варшава намеревалась вновь открыть пункт пропуска "Кузница", закрытый с 9 ноября 2021 года, и пункт пропуска "Бобровники", закрытый с 10 февраля 2023 года.

Литва закрыла границу в ответ на запуск из Беларуси контрабандистских воздушных шаров, создающих помехи гражданской авиации.