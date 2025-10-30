Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Польша решила отложить планы по открытию границы с Белоруссией

Редакция PRESS 30 октября, 2025 11:53

LETA

После решения Литвы закрыть границу с Беларусью Польша решила отложить планы по открытию пограничных переходов с этой страной, заявила премьер-министр Литвы Инга Ругинене.

"Вчера я разговаривала с премьером Польши по телефону. Это был очень подробный, всесторонний разговор, и мы решили, что польский премьер отложит открытие границ. Это означает, что мы координируем действия сообща, и на сегодняшний день границы будут закрыты как в Польше, так и в Литве", - заявила глава правительства на пресс-конференции в Риге, куда он в четверг прибыла с визитом.

"Мы получили первую реакцию из Беларуси, и я очень надеюсь, что эта реакция будет означать понимание того, что мы не потерпим никаких гибридных атак и сделаем все возможное для управления угрозами и обеспечения безопасности наших жителей", - сказала Ругинене.

Как сообщалось, в среду правительство Литвы закрыло границу с Беларусью на месяц, а премьер-министр Польши Дональд Туск объявил во вторник о планах вновь открыть два пограничных перехода с соседней страной.

Варшава намеревалась вновь открыть пункт пропуска "Кузница", закрытый с 9 ноября 2021 года, и пункт пропуска "Бобровники", закрытый с 10 февраля 2023 года.

Литва закрыла границу в ответ на запуск из Беларуси контрабандистских воздушных шаров, создающих помехи гражданской авиации.

В связи с расстрелом собак в Баусском крае уволен шеф муниципальной полиции

В связи с расстрелом собак в начале октября в Бауском крае уволен начальник муниципальной полиции Эгил Гайлис. Решение принято на основе промежуточного отчёта служебной проверки.

Загрузка

Те, кто должен был защищать: отцу и мачихе убитой Юстине увеличили сроки

В четверг, 30 октября, Латгальский окружной суд принял решение увеличить назначенное судом первой инстанции наказание Владимиру и Сандре Рейниковым по уголовному делу об убийстве семилетней Юстине. Срок тюремного заключения отца Юстине увеличен с 20 до 23 лет, а мачехи — с 17 до 20 лет. Обоим также назначен пробационный надзор на три года, пишет LSM+.

Как однушка на селе: сколько должен каждый житель Латвии, если разделить госдолг на всех

По состоянию на конец июня этого года государственный долг Латвии в расчете на одного жителя составлял 10 600 евро, свидетельствуют данные Совета по фискальной дисциплине (СФД).

Оксана и её космические чудики: живёт в Риге одна художница…

Одни верят в загробную жизнь, другие — в вечную любовь. А вот рижанка Оксана Мамонова, сколько себя помнит, чувствует окружающий мир совсем не так, как многие другие люди. Как художник, она в каждом воробышке, порхающем в городской толчее, видит то Принца, то Нищего…

Ринкевич вручал Путину майку, а Херманис ничем не лучше: Пуче прошёлся по «своим»

Публицист Армандс Пуче на pietiek.com прошелся своим пером по партии режиссера Алвиса Херманиса. 

Сможет ли Россия взять Таллин, Ригу или Вильнюс за 24 часа? Варламов выпустил об этом фильм. ВИДЕО

Блогер Илья Варламов, которого в России заочно приговорили к восьми годам и штрафу в размере более 99,5 млн рублей за распространение «фейков» об армии и уклонение от обязанностей иноагента, выпустил на YouTube видео, которое озаглавил "Что, если Россия вторгнется в страны Балтии? | Война с Эстонией, Латвией, Литвой, дроны, мобилизация".

Виктория Таран: «Мы не оставим вас одних — даже на перепутье неизвестности»

Как партия Stabilitātei! помогает тем, кого поставили перед выдворением

