«Половину бюджета — дома»: Польша вкладывает оборонный бюджет в собственные предприятия

7 августа, 2025

Мир

Польша придерживается принципа, что не менее половины средств, выделяемых на оборону, должна тратиться внутри страны. Это ключевой элемент политики нынешнего правительства. В 2025 году Варшава планирует выделить на оборону 4,7% ВВП — около 30 млрд евро, что является самым высоким показателем среди стран НАТО, об этом сообщает Латвийское радио. 

В городе Гдыня на берегу Балтийского моря возрождается военно-морская промышленность: строятся современные фрегаты «Miecznik» («Меченосец»). Один такой фрегат стоит около 1,2 млрд евро и способен не только обеспечивать противовоздушную оборону, но и противодействовать подводным лодкам. Три фрегата должны быть построены к 2031 году. Главным подрядчиком выступает польская верфь в партнёрстве с британской компанией Babcock International Group.

После долгого упадка военного судостроения, вызванного отсутствием заказов с 1990-х годов, сейчас активно ведётся подготовка специалистов и развитие технических вузов. Особенно ценятся мастера старой школы, которые способны самостоятельно производить запасные части для техники советского периода — учитывая, что закупать комплектующие из России теперь невозможно.

Польский премьер Дональд Туск подчёркивает важность инвестиций в национальную оборонную промышленность и интеллектуальный потенциал страны.

На юге Польши, недалеко от Катовице, запущено производство южнокорейских танков K2. В августе правительство заключило контракт на поставку 180 танков и 81 машины поддержки. Часть танков будет производиться локально, что позволит польским специалистам освоить новые технологии. После завершения программы к 2030 году Польша будет иметь около 1100 танков — больше, чем Германия, Великобритания, Франция и Италия вместе взятые.

Министр иностранных дел Радаслав Сикорский отмечает, что Польша должна развивать собственную оборонную промышленность и не полагаться исключительно на закупки из США, особенно учитывая сдвиг американских военных ресурсов в Азиатско-Тихоокеанский регион.

Польша активно участвует в программе ЕС SAFE, которая предусматривает совместные военные закупки европейских стран и позволяет получить доступ к дешевым кредитам. Из 150 млрд евро программы Польша запросила около 45 млрд евро.

Геополитическое положение Польши заставляет страну уделять особое внимание обороне: страна граничит с Беларусью и Калининградской областью России, где размещены значительные военные силы и тактическое ядерное оружие. Министр Сикорский подчеркивает угрозы со стороны России и необходимость усиления обороны Европы.

Особое внимание уделяется защите инфраструктуры в Балтийском море, учитывая риск экологических катастроф, вызванных старыми и небезопасными танкерами. Польша выступает за ужесточение международных правил и усиление контроля.

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

14:00

Важно

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

13:45

Важно

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

13:26

Новости Латвии

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

13:02

Новости Латвии

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

12:54

Важно

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

12:35

Важно

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

11:54

Важно

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

