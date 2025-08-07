«Половину бюджета — дома»: Польша вкладывает оборонный бюджет в собственные предприятия

В городе Гдыня на берегу Балтийского моря возрождается военно-морская промышленность: строятся современные фрегаты «Miecznik» («Меченосец»). Один такой фрегат стоит около 1,2 млрд евро и способен не только обеспечивать противовоздушную оборону, но и противодействовать подводным лодкам. Три фрегата должны быть построены к 2031 году. Главным подрядчиком выступает польская верфь в партнёрстве с британской компанией Babcock International Group.

После долгого упадка военного судостроения, вызванного отсутствием заказов с 1990-х годов, сейчас активно ведётся подготовка специалистов и развитие технических вузов. Особенно ценятся мастера старой школы, которые способны самостоятельно производить запасные части для техники советского периода — учитывая, что закупать комплектующие из России теперь невозможно.

Польский премьер Дональд Туск подчёркивает важность инвестиций в национальную оборонную промышленность и интеллектуальный потенциал страны.

На юге Польши, недалеко от Катовице, запущено производство южнокорейских танков K2. В августе правительство заключило контракт на поставку 180 танков и 81 машины поддержки. Часть танков будет производиться локально, что позволит польским специалистам освоить новые технологии. После завершения программы к 2030 году Польша будет иметь около 1100 танков — больше, чем Германия, Великобритания, Франция и Италия вместе взятые.

Министр иностранных дел Радаслав Сикорский отмечает, что Польша должна развивать собственную оборонную промышленность и не полагаться исключительно на закупки из США, особенно учитывая сдвиг американских военных ресурсов в Азиатско-Тихоокеанский регион.

Польша активно участвует в программе ЕС SAFE, которая предусматривает совместные военные закупки европейских стран и позволяет получить доступ к дешевым кредитам. Из 150 млрд евро программы Польша запросила около 45 млрд евро.

Геополитическое положение Польши заставляет страну уделять особое внимание обороне: страна граничит с Беларусью и Калининградской областью России, где размещены значительные военные силы и тактическое ядерное оружие. Министр Сикорский подчеркивает угрозы со стороны России и необходимость усиления обороны Европы.

Особое внимание уделяется защите инфраструктуры в Балтийском море, учитывая риск экологических катастроф, вызванных старыми и небезопасными танкерами. Польша выступает за ужесточение международных правил и усиление контроля.