Половина легковушек не пройдёт техосмотр из-за DPF-фильтра

Проверка прошла в минувшие выходные. По словам представителя IC24.lv Иварса Клинтса, результаты почти не отличаются от первой подобной проверки, состоявшейся летом. Тогда и сейчас значительная часть участников приехала на автомобилях старше 2013 года или с бензиновыми двигателями, на которые новые требования не распространяются.

«Большинство водителей, которых касаются новые правила, всё ещё не готовы к изменениям и откладывают решение проблемы до последнего момента», — отметил Клинтс.

С этого года CSDD начала оценивать функциональность DPF-фильтра. Пока за превышение нормы твёрдых частиц в выхлопе выставляется лишь первая оценка, но с января 2026 года появится вторая, обязывающая устранить дефект в течение месяца. В противном случае участие автомобиля в движении будет запрещено.

Помимо проверки фильтров, специалисты измеряли глубину протектора шин. Оказалось, что каждый десятый водитель в начале ноября всё ещё ездит на летней резине, а у пятой части зимних шин глубина протектора меньше 5,5 мм — этого недостаточно для снега и льда. Эксперты напоминают: менять шины следует при постоянной температуре около +7 °C и проверять давление не реже раза в месяц.