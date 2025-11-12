Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Половина легковушек не пройдёт техосмотр из-за DPF-фильтра

12 ноября, 2025

0 комментариев

Более чем у половины водителей, приехавших на бесплатную проверку сажевых фильтров и протектора шин в Бикерниеки, были выявлены серьёзные проблемы. По данным организаторов акции IC24.lv и Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD), у 55% автомобилей фильтр DPF оказался повреждён, не функционировал или вовсе отсутствовал.

Проверка прошла в минувшие выходные. По словам представителя IC24.lv Иварса Клинтса, результаты почти не отличаются от первой подобной проверки, состоявшейся летом. Тогда и сейчас значительная часть участников приехала на автомобилях старше 2013 года или с бензиновыми двигателями, на которые новые требования не распространяются.

«Большинство водителей, которых касаются новые правила, всё ещё не готовы к изменениям и откладывают решение проблемы до последнего момента», — отметил Клинтс.
С этого года CSDD начала оценивать функциональность DPF-фильтра. Пока за превышение нормы твёрдых частиц в выхлопе выставляется лишь первая оценка, но с января 2026 года появится вторая, обязывающая устранить дефект в течение месяца. В противном случае участие автомобиля в движении будет запрещено.

Помимо проверки фильтров, специалисты измеряли глубину протектора шин. Оказалось, что каждый десятый водитель в начале ноября всё ещё ездит на летней резине, а у пятой части зимних шин глубина протектора меньше 5,5 мм — этого недостаточно для снега и льда. Эксперты напоминают: менять шины следует при постоянной температуре около +7 °C и проверять давление не реже раза в месяц.

