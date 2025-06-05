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Полный назад: ВМС США переименуют корабль, названный в честь Харви Милка, гея и борца за права ЛГБТ

© BBC 5 июня, 2025 09:05

Мир 0 комментариев

А этот тот самый корабль-заправщик "Храви Милк". Фото United States Navy\Википедия.

Военно-морские силы США переименуют корабль, который был назван в честь лидера движения за права геев и ветерана Корейской войны Харви Милка, стало известно телекомпании CBS News, американскому партнеру Би-би-си. Переименования могут коснуться и других судов, названных в честь борцов за гражданские права.

Эти планы были изложены в документах, которые получила CBS News. Там указаны предполагаемые сроки, когда общественности будет сообщено о переименовании вспомогательного корабля-заправщика USNS Harvey Milk.

Представитель Пентагона Шон Парнелл заявил CBS News, что решение о переименовании направлено на приведение вооруженных сил США в соответствие с целью администрации Трампа по «восстановлению культуры воина» в вооруженных силах.

Документ призывает министра ВМС Джона Фелана выбрать новое название для танкера-заправщика. После юридической экспертизы новое название будет доведено до сведения других высокопоставленных должностных лиц ВМС США.

В меморандуме также перечислены другие суда, рекомендуемые к переименованию. Среди них USNS Ruth Bader Ginsburg, названное в честь покойной судьи Верховного суда Рут Гинзбург, известной своей борьбой за права женщин, а также USNS Harriet Tubman, получившее название в честь американской аболиционистки Гарриет Табмен.

Решение назвать судно в честь Харви Милка — одного из первых открытых ЛГБТ-политиков — было принято в 2016 году, в конце второго срока 44-президента США Барака Обамы.

Известие о переименовании USNS Harvey Milk совпало с началом международного Месяца гордости ЛГБТ (Pride Month) — ежегодного чествования ЛГБТ-прав и культуры.

В этот месяц по всему миру проходят ЛГБТ-парады, а также другие мероприятия, направленные на борьбу с гомофобией и распространение информации об ЛГБТ-движении.

Новый курс администрации Трампа

Попытки переименовать USNS Harvey Milk последовали после директивы, изданной министром обороны Питом Хегсетом в начале этого года, в которой военнослужащим США предписывалось прекратить проведение мероприятий, приуроченных к всевозможным месяцам памяти или осведомленности.

Эта директива запрещает использовать ресурсы и персонал для проведения таких мероприятий, как Месяц гордости, Месяц черной истории и Месяц женской истории, называя причиной этого опасение, что они могут подорвать единство в вооруженных силах.

Ранее президент США Дональд Трамп также подписал ряд указов, запрещающих реализацию программ, направленных на разнообразие, равенство и инклюзию (DEI), в государственных структурах, а также утвердивших официальную политику США, признающую существование только двух полов — мужского и женского.

Сторонники DEI-программ считают, что они помогают устранять исторически сложившуюся недостаточную репрезентацию определенных групп, включая расовые и сексуальные меньшинства, а также дискриминацию в их отношении. Противники же утверждают, что подобные инициативы сами по себе являются формой дискриминации.

Решение о переименовании судна Harvey Milk и других кораблей подверглось критике со стороны видных демократов, в том числе бывшего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.

В заявлении для CBS Пелоси назвала этот шаг «мстительным стиранием памяти о тех, кто боролся за устранение барьеров на пути к достижению американской мечты для всех».

Чем известен Харви Милк

Харви Бернард Милк — один из первых американских политиков, открыто признавшихся в своей гомосексуальности. Он был убит спустя год после победы на выборах в городской наблюдательный совет в Сан-Франциско.

Харви Милк родился в 1930 году в штате Нью-Йорк в семье литовских евреев. В юности он служил во флоте и участвовал в Корейской войне.

В политику Милк пришел в сорокалетнем возрасте под воздействием политических событий в стране и участия в контркультурном движении 1960-х годов.

Его политическая карьера связана с Сан-Франциско — после после Второй мировой войны город стал своего рода гомосексуальной столицей США. Произошло это, в частности, из-за того, что военные моряки, которых в этом порту списывали с кораблей из-за обвинений в гомосексуализме, оставались здесь жить.

Милк переехал в Сан-Франциско в начале 1970-х. В городе он стал владельцем фотомагазина на улице Кастро, в центре гей-района. Тогда же Милк начал активно участвовать в общественной жизни города и несколько раз баллотировался на разные выборные должности. В разное время он выступал против вмешательства государства в частную сексуальную жизнь, за легализацию легких наркотиков, а также за поддержку малого бизнеса.

Подпись к фото, Харви Милк был одним из инициаторов создания радужного ЛГБТ-флага. Незадолго до смерти он попросил американского художника и гей-активиста Гилберта Бейкера придумать флаг для гей-движения

В 1977 году Харви Милк был избран членом наблюдательного совета Сан-Франциско. В конце следующего года бывший член совета 32-летний Дэн Уайт забрался в мэрию через подвальное окно и застрелил мэра Сан-Франциско 49-летнего Джорджа Маскона и 48-летнего Милка. В момент убийства на Милке был ремень с пряжкой ВМС США.

Уайт бежал с места преступления, но несколько часов спустя сдался полиции. Двойное убийство не было связано с гомофобией: Уайт мстил Маскону за то, что мэр отказался восстановить его в членах совета администраторов, а Милка считал своим главным политическим противником (хотя в начале совместной работы у них даже были хорошие отношения).

Присяжные на процессе Уайта в большинстве своем были набожными католиками, среди них не было геев или людей либеральных взглядов. Они явно симпатизировали подсудимому и оправдали Уайта по главному пункту обвинения — «предумышленное убийство», признав виновным в убийстве менее тяжелой категории. Он получил семь с половиной лет, из которых с учетом хорошего поведения должен был отсидеть пять.

Милк был кремирован. Часть его праха была погребена под тротуаром напротив его лавки Castro Camera.

В 2009 году президент США Барак Обама посмертно удостоил Харви Милка Президентской медали Свободы. В тот же год тогдашний губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер учредил День Харви Милка, который отмечается 22 мая, в день рождения активиста.

Жизнь Харви Милка легла в основу сюжета фильма Гаса ван Сента «Харви Милк» (Milk), главную роль в котором сыграл получивший «Оскар» Шон Пенн.

 

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