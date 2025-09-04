Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Полный идиотизм! Депутат попытался зарегистрировать билет в электричке, и…

Редакция PRESS 4 сентября, 2025 20:04

Выбор редакции 0 комментариев

"Доброе утро, друзья! Давно не ездил на поезде. Сегодня решил это сделать. Я слышал, что билет нужно зарегистрировать у регистратора, и если пассажир этого не сделает, ему придется заплатить штраф. Большой штраф! Неважно, что билет куплен, главное — его нужно зарегистрировать. По-моему, это идиотизм, но ладно, правила есть правила. Закон есть закон! - пишет депутат Рижской думы Ринголд Балодис.

В поезде я целых 3 минуты пытался всеми возможными способами приложить свой мобильный телефон (с электронным билетом) к регистратору VIVA, но мои усилия не увенчались успехом. Я почувствовал себя довольно глупо и с горечью начал ощущать неизбежность приближающегося наказания. Штрафа за то, что я не зарегистрировался.

Смирившись с неизбежным наказанием, я сел. Через пару остановок в салоне появляется кондуктор, который продает билеты некоторым пассажирам. Я машу рукой, чтобы он подошел. Парень подходит. Я спрашиваю его, как правильно поступить в этой ситуации, когда не удается зарегистрировать билет на поезд? Может быть, я что-то делаю не так? Кондуктор спокойно отвечает, что, возможно, есть проблемы с регистратором, потому что GPS не зарегистрирован в депо. Что-то в этом роде... Так что на этот раз меня не оштрафуют...

Нет, спасибо, что не оштрафуете, но почему в нашей стране я на каждом шагу чувствую себя нарушителем? Даже в поезде с купленным билетом? Ну так сообщите об этом заранее, ладно? И вообще, какие штрафы, если есть билет? Я понимаю, что пассажиропоток нужно контролировать, но все это мне кажется неправильным.

Кроме того, в салоне постоянно звучит объявление, что билеты необходимо регистрировать. Там не говорится, что регистраторы на этот раз не работают. Понятно?

Хорошо, что скоро Рига, и мне нужно выходить".

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Важно 21:40

Важно 0 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Читать
Загрузка

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Мир 21:38

Мир 0 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Читать

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Важно 21:38

Важно 0 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Читать

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Важно 21:07

Важно 0 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Читать

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 0 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Читать

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Важно 21:06

Важно 0 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Читать

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

Бизнес 21:01

Бизнес 0 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

Читать