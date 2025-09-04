Полный идиотизм! Депутат попытался зарегистрировать билет в электричке, и…

В поезде я целых 3 минуты пытался всеми возможными способами приложить свой мобильный телефон (с электронным билетом) к регистратору VIVA, но мои усилия не увенчались успехом. Я почувствовал себя довольно глупо и с горечью начал ощущать неизбежность приближающегося наказания. Штрафа за то, что я не зарегистрировался.

Смирившись с неизбежным наказанием, я сел. Через пару остановок в салоне появляется кондуктор, который продает билеты некоторым пассажирам. Я машу рукой, чтобы он подошел. Парень подходит. Я спрашиваю его, как правильно поступить в этой ситуации, когда не удается зарегистрировать билет на поезд? Может быть, я что-то делаю не так? Кондуктор спокойно отвечает, что, возможно, есть проблемы с регистратором, потому что GPS не зарегистрирован в депо. Что-то в этом роде... Так что на этот раз меня не оштрафуют...

Нет, спасибо, что не оштрафуете, но почему в нашей стране я на каждом шагу чувствую себя нарушителем? Даже в поезде с купленным билетом? Ну так сообщите об этом заранее, ладно? И вообще, какие штрафы, если есть билет? Я понимаю, что пассажиропоток нужно контролировать, но все это мне кажется неправильным.

Кроме того, в салоне постоянно звучит объявление, что билеты необходимо регистрировать. Там не говорится, что регистраторы на этот раз не работают. Понятно?

Хорошо, что скоро Рига, и мне нужно выходить".