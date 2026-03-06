Полный хаос! Латвийцы, застрявшие в Дубае, жалуются на «сложности коммуникации» (1)

Редакция PRESS 6 марта, 2026 12:38

1 комментариев

Жители сирийской деревни смотрят на иранскую ракету, так и не долетевшую до Израиля.

Из-за напряжённой ситуации на Ближнем Востоке, закрытия воздушного пространства и массовых отмен рейсов Латвия организует репатриационные перелёты, чтобы вернуть на родину соотечественников, застрявших в Дубае. Однако сами путешественники, оставшиеся на месте, рассказывают порталу Jauns.lv, что реальность сильно отличается от того, как ситуация выглядит из Латвии.

По их словам, среди людей царит неопределённость, а со стороны ответственных учреждений и национальной авиакомпании наблюдаются хаос, противоречивая информация и нехватка коммуникации.

Жительница Латвии Агате рассказала, что заранее планировала поездку в Дубай к мужу, который там работает. Обратный рейс авиакомпании airBaltic в Ригу был запланирован на 9 марта, но только накануне она получила сообщение об его отмене. Теперь, чтобы вернуться домой, ей нужно регистрироваться на государственный репатриационный рейс, однако этот процесс оказался сложным.

По словам женщины, сначала от латвийских служб вообще не было понятной информации о том, что делать и куда обращаться. При звонке в консульский департамент МИД она получила лишь ту же информацию, которая уже появлялась в публичном пространстве. Поэтому людям приходилось искать сведения в социальных сетях и СМИ. Лишь позже была разослана форма для регистрации на репатриационные рейсы.

Дополнительные сложности, по её словам, связаны с тем, что дозвониться до airBaltic практически невозможно. При этом за билет на обратный рейс требуется заплатить около 350 евро.

«Да, я понимаю, что это чрезвычайная ситуация, но разве государство не может пойти навстречу своим гражданам? Многие уже купили билеты домой, то есть один раз за эту услугу уже заплатили. Просить платить снова — просто неэтично», — говорит она.

Женщина особенно переживает за молодых людей и других путешественников, у которых может не быть свободных средств.

«Какое решение для людей, у которых нет денег? Что им делать — оставаться там?»

О хаосе в организации говорят и другие латвийцы, застрявшие в Дубае. В переписках они жалуются на противоречивые сообщения от авиакомпании. Один пассажир рассказал, что за одну ночь получил три разных уведомления о сроках оплаты рейса: сначала в SMS говорилось, что заплатить нужно в течение трёх часов, затем в письме — до 10:58 по рижскому времени, а позже сообщалось, что оплату нужно сделать за 12 часов до вылета.

Путешественники также жалуются на отсутствие элементарной информации. «Нигде даже не написано, лететь ли с тем, что на тебе, или можно взять сумку», — возмущается один из пассажиров. Дополнительную путаницу вызвало сообщение в социальной сети X о том, что вылет будет из другой дубайской аэропорта, о чём сами пассажиры узнали позже.

«Говорю тебе — полный бардак. Можно рассчитывать только на себя», — резюмировал один из путешественников.

При этом Агате отмечает, что действия властей Дубая производят противоположное впечатление. Несмотря на тревожные новости, в городе сохраняется спокойная обстановка: работают магазины, жизнь продолжается.

В первые дни, когда были слышны системы противовоздушной обороны, было страшно, и первую ночь из соображений безопасности ей пришлось провести на кухне. Но сейчас к ситуации уже привыкли, а в последние дни ракетных угроз в сторону города не фиксировалось.

По её словам, власти Дубая действуют очень организованно: жители и гости города ежедневно получают информацию о происходящем и инструкциях на случай чрезвычайных ситуаций, а отелям предписано размещать и обеспечивать питанием застрявших путешественников.

«Здесь всё организовано на самом высоком уровне, люди информированы, поэтому нет ни хаоса, ни паники», — говорит она.

Представитель airBaltic Альбертс Зиемелис пояснил, что репатриационные рейсы — это чрезвычайная мера, которая организуется совместно с государственными учреждениями и не является частью обычного расписания. По его словам, из-за чрезвычайной ситуации колл-центр авиакомпании сильно перегружен, поэтому дозвониться значительно сложнее.

«Ситуация очень динамичная, поэтому информация может меняться», — отметил представитель компании, добавив, что решения о рейсах принимаются в очень короткие сроки.

Правительство Латвии 5 марта на внеочередном заседании решило выделить 752 тысячи евро на репатриацию и эвакуацию граждан из United Arab Emirates.

Авиакомпания airBaltic планирует выполнить два репатриационных рейса из Дубая в Ригу. Их вылет запланирован на 17:50 и 18:50 по местному времени, при этом аэропорт отправления был изменён с Международного аэропорта Дубая на аэропорт Аль-Мактум. Пассажиры получат индивидуальные уведомления с дальнейшими инструкциями.

Комментарии (1)
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года (1)

Важно 18:31

Важно 1 комментариев

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше (1)

Выбор редакции 18:26

Выбор редакции 1 комментариев

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу (1)

Важно 18:15

Важно 1 комментариев

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM? (1)

ЧП и криминал 18:12

ЧП и криминал 1 комментариев

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (1)

Важно 18:06

Важно 1 комментариев

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет (1)

Новости Латвии 17:59

Новости Латвии 1 комментариев

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах (1)

Животные 17:41

Животные 1 комментариев

Они не ищут «лучший вариант».

Они не ищут «лучший вариант».

