«Полные микроавтобусы украинцев»: ХДС хочет лишить беженцев из Украины особого статуса в Германии

Euronews 3 ноября, 2025 10:51

Мир 0 комментариев

ХДС ужесточает риторику в связи с ростом числа украинских беженцев, которые в настоящее время все еще имеют прямое право на получение социальных пособий для граждан страны. "Многие едут прямо на пособие", хотя коалиционное соглашение между ХДС/ХСС и СДПГ фактически предусматривает иное.

ХДС/ХСС и СДПГ фактически договорились о том, что все украинские беженцы, которые прибудут в Германию с 1 апреля 2025 года, больше не будут получать пособие для граждан. Вместо этого они будут получать пособия в соответствии с Законом о пособиях лицам, ищущим убежище, как и все остальные беженцы.

Прежнее решение об особом отношении к украинским беженцам было принято бывшим правительством "светофора" после нападения России на Украину.

Член парламента от ХДС из Гёрлица Флориан Оэст, чей избирательный округ находится на границе Германии и Польши, теперь настаивает на отмене особого статуса для украинских беженцев - и призывает к последовательному выполнению коалиционного соглашения, сообщает газета Bild.

У этого есть предыстория: во время посещения германо-польской границы в Гёрлице-Людвигсдорфе сотрудники федеральной полиции рассказали Оэсту и статс-секретарю внутренних дел Даниэле Людвиг (ХСС) о новой тенденции: в последние недели все больше молодых людей из Украины едут в Германию. Причиной тому стало принятое в августе решение украинского правительства отменить запрет на выезд из страны для мужчин в возрасте от 18 до 21 года.

Оэст рассказал Bild: "Мы смогли сами увидеть новую ситуацию. Несколько раз микроавтобусы с десятками молодых людей пересекали границу с Германией". Это вполне законно. Но проблема, по словам Оэста, заключается в следующем: "Молодые люди едут прямо на пособие для граждан. Так больше продолжаться не может. Мы никому не поможем, если станем магнитом".

Число прибывающих украинцев действительно значительно увеличилось - с 7 961 в мае до почти 19 000 в сентябре.

"Те, кто может работать, должны работать - иначе мы потеряем признание среди населения", - требует Оэст. - В Германии больше не может быть особого статуса для украинцев".

В августе премьер-министр Баварии Маркус Зёдер (ХСС) ужепризывал прекратить выплату пособия для украинских беженцев.

Зёдер обосновал свою позицию тем, что ни одна другая страна не предоставляет украинским беженцам таких обширных социальных льгот, как Германия. Пособие для граждан действует как особый случай на европейском фоне - и отчасти является причиной того, что, несмотря на хорошую квалификацию, сравнительно немногие украинцы до сих пор устраивались на работу в Германии.

Как обстоят дела в других странах ЕС?

По данным Агентства ООН по делам беженцев, Франция приняла около 70 000 украинских беженцев. Они получают те же пособия, что и другие просители убежища: 607,75 евро в месяц для одиноких людей и проживание в центре приема. Здесь нет специальных условий, как в Германии.

С начала войны, по данным Агентства ООН по делам беженцев, около 200 000 украинцев попросили убежища в Италии. Большинство из них (около 170 000) сейчас живут в Италии со статусом временной защиты. Этот статус дает беженцам из Украины доступ к рынку труда, системе образования, программам профессиональной подготовки и здравоохранению.

До апреля 2025 года беженцы, живущие в частном секторе, получали пособие на содержание в размере до 300 евро. Срок действия этого постановления истек. Беженцы, не имеющие жилья, имеют право жить в децентрализованных системах приема, гостиницах или религиозных учреждениях.

В настоящее время в Чехии проживает около 375 000 украинских беженцев, сообщает Radio Prague International со ссылкой на чешское министерство внутренних дел. По данным чешского правительства, они приносят экономике страны около одного миллиарда крон - около 40 миллионов евро. Согласно отчету, около 130 000 украинцев имеют легальную работу в Чехии. Другие подают заявки на трудоустройство. "В целом около 70 процентов украинцев, проживающих в Чехии, трудоустроены", - цитирует радио "Прага Интернешнл" министра внутренних дел Вита Ракузана.

В Польше трудоустроены около 65 процентов украинских беженцев - вдвое больше, чем в Германии. Это следует из исследования Института ifo, проведенного в октябре 2024 года. Одна из причин этого - предположительно более низкий языковой барьер: польский и украинский языки гораздо ближе друг к другу, чем немецкий и украинский. Кроме того, ntv отмечает, что около 1,5 миллиона украинцев уже были трудоустроены в Польше до начала войны, а это значит, что беженцы могут опираться на существующие связи.

Болгария - только транзитная страна

Болгария является скорее транзитной страной для беженцев из Украины. Самая бедная страна Европейского союза приняла около 3,4 миллиона украинцев после начала войны. Однако, по данным украинского посольства, в ноябре 2024 года в Болгарии оставалось около 60 800 беженцев. Около 14 000 из них были трудоустроены. Украинским беженцам разрешено работать в Болгарии и получать единовременное пособие в размере 806 евро; постоянных социальных выплат не предусмотрено.

Согласно докладу Deutschlandfunk, Норвегия приняла около 85 000 украинских беженцев. Первоначально им была предоставлена коллективная защита, но теперь эта практика меняется. В апреле 2025 года страна отнесла западную Украину к категории безопасных, поэтому в будущем процедуры предоставления убежища будут рассматриваться более строго.

Пока беженцы находятся в центрах приема беженцев. Однако те, кто найдет работу на полный рабочий день и примет участие в вводной программе, могут рассчитывать на поддержку в размере 20 000 евро в год, которые можно использовать, в частности, для финансирования жилья.

По данным Агентства ООН по делам беженцев, около 125 000 украинцев бежали в Нидерланды. Они имеют право на так называемый Leefgeld - пособие, покрывающее расходы на проживание. Leefgeld составляет в среднем 315 евро на человека в месяц.

Бельгия выплачивает украинцам самую высокую социальную помощь

Вскоре после начала войны Бельгия приняла решение предоставить временную защиту украинским беженцам, сообщает Бюро труда Немецкоязычного сообщества Бельгии. В Брюсселе и на остальной территории страны беженцы охвачены обязательным медицинским страхованием и получают государственную социальную помощь: одинокие люди получают 1 288,46 евро, каждый член семьи из двух человек - по 858,97 евро, а семейные пары с детьми - в общей сложности 1 741,29 евро. Кроме того, выдаются пособия на одежду, электричество, продукты питания и мебель. В начале 2025 года статус защиты был продлен до 4 марта 2026 года. С начала войны убежище в Бельгии нашли около 66 000 украинцев.

Как будет развиваться ситуация в Германии, пока неясно. Федеральное министерство труда и социальных дел (BMAS) представило законопроект, который, по его словам, "реализует коалиционное соглашение один к одному и в настоящее время находится на согласовании в федеральном правительстве".

«Нет ли тут преступления?» Пользователь соцсети озадачился всерьёз
«Нет ли тут преступления?» Пользователь соцсети озадачился всерьёз

За спинами полиции: во время митинга один человек вышел с плакатом против ЛГБТ. ФОТО
За спинами полиции: во время митинга один человек вышел с плакатом против ЛГБТ. ФОТО

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей
«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей

Министерство иностранных дел Южно-Африканской Республики заявило, что заявления президента США Дональда Трампа о нарушении прав белого населения в стране "не имеют фактических оснований".
 
