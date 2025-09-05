Полное лунное затмение и почти тропические ночи: уже в эти выходные

В Риге полная фаза затмения начнётся 7 сентября в 20:30, закончится в 21:53, а пик затмения придётся на 21:12.

Согласно текущим прогнозам, наибольшая облачность в воскресенье вечером может быть в центральной части страны, где также ожидается наибольшая вероятность осадков. Прогнозы облачности и количества осадков, ожидаемых на выходные, имеют низкую степень достоверности.

В субботу в Латвии ожидается большая облачность, чем в пятницу, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Аналогичная погода ожидается в воскресенье и понедельник, когда дожди возможны преимущественно в Курземе. Будет дуть слабый ветер, ночью местами ожидается туман.

Максимальная температура воздуха в субботу составит +23..+28 градусов, в Курземе местами около +20 градусов. В воскресенье на большей части территории страны ожидается небольшое похолодание. В ночь с субботы на воскресенье температура воздуха не опустится ниже +13..+18 градусов.

На следующей неделе ожидается на три-четыре градуса теплее нормы, местами температура будет превышать +25 градусов. В середине недели ожидается усиление южного и юго-восточного ветра. В отдельные дни возможны дожди.

