Полицейские, дипломаты, спецслужбы, артисты: число получателей служебных пенсий всё больше, а денег хватит?

Редакция PRESS 27 августа, 2025 11:31

Новости Латвии 0 комментариев

Правила выплаты служебных пенсий для ряда категорий госслужащих изменятся только тогда, когда в Госказне на самом деле не останется средств ни для льготных, ни для обычных пенсий, считают в nra.lv.

Кабинет Эвики Силини и правящая коалиция уже в шестой раз с 2013 года пытаются сократить общий объём этих выплат. Однако, несмотря на обещания, бюджет  пенсий выслуге лет вырос с 37,1 млн евро в 2013 году до более чем 115,9 млн в прошлом. Главным драйвером роста стали выплаты работникам спецслужб, данные о численности и размерах их пособий засекречены.

По прогнозам, при нынешних темпах к 2030 году расходы превысят 200 млн евро и устремятся к своему первому миллиарду. Если тенденция сохранится, Латвия окажется либо перед выбором отказаться от выплат, либо столкнётся с обесцениванием пенсий из-за инфляции.

Официальное сокращение увеличения числа служебных пенсионеров отложено до 2027 года, то есть после выборов 15-го Сейма. Такой график выгоден нынешней коалиции: непопулярные решения можно будет списать на «предшественников».

Система, созданная в 1998 году для полиции и армии, со временем расширилась на прокуроров, судей, дипломатов, работников спецслужб, артистов, медиков. Сегодня разрыв между группами огромен: в 2024 году средняя служебная пенсия судей составляла 3181 евро, у артистов — 815 евро. Несмотря на это, все профессиональные объединения и профсоюзы выступают за сохранение нынешней схемы.

Попытки Государственной канцелярии внести изменения встретили сопротивление даже внутри правительства. Министр культуры Агнесе Лаце («Прогрессивные») заявила, что сокращение льготных пенсий в культурной сфере приведёт к оттоку специалистов и ударит по отрасли.

Срок, до которого коалиции следовало договориться о принципах реформы, — 19 августа, уже прошёл. Никаких решений принято не было. Это ещё раз демонстрирует: политикам проще однажды полностью прекратить выплаты, чем вовремя согласовать реальные ограничения и соотнести расходы с возможностями бюджета, считает nra.lv. 

Поезд из Риги в эстонский Тарту обещают оставить

Представители правительств Эстонии и Латвии во время встречи в эстонском Выру подтвердили, что проект Rail Baltic все еще может быть завершен к 2030 году, а железнодорожное сообщение с Ригой через Тарту и Валгу, запущенное в качестве пилотного проекта, может быть сохранено, пишет Postimees.

Туалеты в некоторых магазинах Lild стали платными

Покупатели заметили, что в магазинах Lidl, где раньше были бесплатные туалеты, теперь за пользование "удобствами" взимают 50 центов.

Правительство экономит на самых беззащитных: детям из интернатов и спецшкол не повышают содержание с 2007 года

Дополнительное финансирование на содержание специальных учебных заведений в этом году не предусмотрено. Об этом свидетельствует ответ Министерства образования и науки, полученный агентством LETA.

airBaltic собирается летать в Каунас: правда, только через год

В следующем летнем сезоне латвийская национальная авиакомпания "airBaltic" планирует открыть прямые рейсы между Ригой и Каунасом (Литва), сообщили агентству ЛЕТА в "airBaltic".

Латвийское предприятие получило международную страховую гарантию на открытие бизнеса в Кении

Латвийское предприятие SIA L.J. Linen, торгующее агропродукцией, планирует реализовать инвистиционный проект в Кении и уже получило страховую гарантию от политических и финансовых рисков на сумму 9 миллионов долларов (7,7 миллиона евро), сообщило агентству LETA Министерство финансов Латвии.

Очередной удар по рыбакам: рыбы в нашем море всё меньше, Еврокомиссия вводит новые ограничения

Европейская комиссия (ЕК) приняла законопроект о рыболовстве в Балтийском море на 2026 год, устанавливающий размер общих допустимых уловов и квоты, предусматривающие значительное сокращение вылова балтийской трески и сокращение вылова сельди в Рижском заливе, сообщило представительство Европейской комиссии в Латвии.

Трамп пригрозил России «экономической войной», если не увидит подвижек в переговорах Путина с Украиной

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести против России «очень серьезные» меры, если Владимир Путин не прекратит войну в Украине. По словам американского лидера, речь идет не о военном конфликте, а об «экономической войне», которая может серьезно ударить по российской экономике.

