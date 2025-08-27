Полицейские, дипломаты, спецслужбы, артисты: число получателей служебных пенсий всё больше, а денег хватит?

Кабинет Эвики Силини и правящая коалиция уже в шестой раз с 2013 года пытаются сократить общий объём этих выплат. Однако, несмотря на обещания, бюджет пенсий выслуге лет вырос с 37,1 млн евро в 2013 году до более чем 115,9 млн в прошлом. Главным драйвером роста стали выплаты работникам спецслужб, данные о численности и размерах их пособий засекречены.

По прогнозам, при нынешних темпах к 2030 году расходы превысят 200 млн евро и устремятся к своему первому миллиарду. Если тенденция сохранится, Латвия окажется либо перед выбором отказаться от выплат, либо столкнётся с обесцениванием пенсий из-за инфляции.

Официальное сокращение увеличения числа служебных пенсионеров отложено до 2027 года, то есть после выборов 15-го Сейма. Такой график выгоден нынешней коалиции: непопулярные решения можно будет списать на «предшественников».

Система, созданная в 1998 году для полиции и армии, со временем расширилась на прокуроров, судей, дипломатов, работников спецслужб, артистов, медиков. Сегодня разрыв между группами огромен: в 2024 году средняя служебная пенсия судей составляла 3181 евро, у артистов — 815 евро. Несмотря на это, все профессиональные объединения и профсоюзы выступают за сохранение нынешней схемы.

Попытки Государственной канцелярии внести изменения встретили сопротивление даже внутри правительства. Министр культуры Агнесе Лаце («Прогрессивные») заявила, что сокращение льготных пенсий в культурной сфере приведёт к оттоку специалистов и ударит по отрасли.

Срок, до которого коалиции следовало договориться о принципах реформы, — 19 августа, уже прошёл. Никаких решений принято не было. Это ещё раз демонстрирует: политикам проще однажды полностью прекратить выплаты, чем вовремя согласовать реальные ограничения и соотнести расходы с возможностями бюджета, считает nra.lv.