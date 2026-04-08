Politico: «Система парализована. ЕС не справляется с кризисами»

Внешняя политика Евросоюза всё чаще даёт сбои - от проблем с финансированием Украины до несогласованной реакции на конфликт с Ираном. Об этом пишет Politico.

ЕС не способен принимать единые решения по ключевым вопросам. В частности, речь идёт о 90 миллиардах евро помощи Киеву, санкциях и мерах против России. По оценке дипломатов, чиновников и экспертов, это свидетельствует о системной парализации.

На фоне обострения на Ближнем Востоке, затяжной войны в Украине и напряжённости в трансатлантических отношениях ЕС рискует оказаться на обочине. Решения в мире принимаются быстрее, чем система успевает их согласовать.

«К концу текущего законодательного периода мы должны отказаться от принципа единогласия во внешней политике и безопасности, чтобы действовать эффективнее», - заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон отметил, что обсуждение перехода к голосованию квалифицированным большинством «снова вернётся» в повестку.

Давление усиливается на фоне действий Венгрии, которая откладывает ключевые решения, включая помощь Украине. Это усиливает опасения, что внешняя политика ЕС становится заложником внутренней политики отдельных стран.

«Существуют серьёзные проблемы с тем, как мы принимаем решения. Каждый месяц возникает новый вопрос, который это подтверждает», - заявил депутат Европарламента Начо Санчес Амор.

При этом Франция, Бельгия и ряд меньших стран выступают против отмены права вето, считая его основой защиты национальных интересов.

«Начинать сейчас пересмотр правил единогласия - самый короткий путь к серьёзным проблемам», - заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер.

Дополнительное напряжение создают внутренние конфликты в руководстве ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава внешнеполитической службы Кая Каллас не могут договориться о распределении полномочий.