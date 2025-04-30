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Пока не в приоритете: министерство ответило, сколько будет стоить демонтаж всех знаков «на Москву»

© LETA 30 апреля, 2025 09:14

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Замена дорожных знаков с указанием на соседние страны — Белоруссии и России — в настоящее время не является приоритетным вопросом, сообщили агентству LETA представители Министерства сообщений (транспорта) Латвии.

Министерство подсчитало, что затраты на замену таких знаков с учётом налога на добавленную стоимость (НДС) могут составить около 400 000 евро. По этой причине, как отмечает министерство, более важным представляется направить каждый евро на содержание и строительство дорог местного значения.

В министерстве уточнили, что в государственной сети автодорог в общей сложности установлены 235 указателей направлений и информационных знаков с упоминанием городов России и Белоруссии.

Отвечая на вопрос о возможном демонтаже этих знаков, в министерстве указали, что согласно нормативам дорожные знаки должны соответствовать определённым требованиям: на основных государственных автомагистралях должны быть обозначены не только города на территории Латвии, но и столицы иностранных государств или центральные города зарубежных регионов, через которые проходит маршрут.

Кроме того, названия маршрутов и включённые в них города определяются Европейским соглашением о международных автомагистралях (AGR), напомнили в министерстве.

Таким образом, по словам представителей министерства, изменения в национальные нормативные акты вносить не требуется, так как указание российских и белорусских городов связано с едиными принципами отображения маршрутов европейских автодорог и их конечных пунктов.

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