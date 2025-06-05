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Пока ИИ не выучил латышский: студенты всё активнее обманывают вузы

© LETA 5 июня, 2025 13:12

Новости Латвии 0 комментариев

К защите бакалаврских и магистерских работ университеты допускают только тех студентов, которые соблюдали академическую честность при написании своих дипломных работ. Уже второй год вузы активно борются не только с плагиатом, но и с тем, что вместо студента автором идей и текстов выступает искусственный интеллект (ИИ).

Проверить это всегда очень сложно, но не невозможно. В латвийских вузах начался заключительный этап учебного года - защита бакалаврских и магистерских работ.

Директор департамента обучения Латвийского университета (ЛУ) Гунта Круминя рассказывает: "Если говорить о раскрытии плагиата, созданного ИИ, то в последние два года это стало очень актуально. Я бы даже сказала, что в этом году, потому что в прошлом году было больше ошибок, которые можно было заметить".

Но и технологии развиваются, и студенты немного дорабатывают тексты, перефразируют их, что затрудняет уличение недобросовестных студентов. Все работы специальная система проверяет за 10 дней до установленного срока защиты работы.

"В случае с искусственным интеллектом это большой вызов, потому что, по крайней мере, сейчас инструменты, используемые против плагиата, совсем не помогают - искусственный интеллект создает текст, но в то же время пытается адаптировать его так, чтобы его не распознали антиплагиатные машины. Так далеко зашли технологии. Но у нас есть и своя база данных, которую мы используем при контроле итоговых работ", - рассказала Круминя.

Студенты признаются, что используют искусственный интеллект в процессе обучения, например, чтобы найти идеи или получить информацию вкратце о самом важном.

Студентка Рижского университета им. П. Страдиньша (РУС) Лаума рассуждает так: "Может быть, кто-то надеется, что его не поймают. Просто пытается облегчить себе жизнь. Но я бы не советовала людям использовать ИИ только для получения ответов. Потому что какой смысл вообще платить за обучение?"

РУС и ЛУ используют одну и ту же систему, которая проверяет плагиат в работе. Эта система также идентифицирует текст, созданный искусственным интеллектом, однако программа может обнаружить его только в текстах, написанных на английском языке.

(Lsm.lv)

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