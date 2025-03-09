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Пойканс об обороне Латвии: «Не должно быть никаких ограничений — вплоть до грязной бомбы»

Редакция PRESS 9 марта, 2025 10:35

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Фото LETA

Научный сотрудник Института математики и информатики ЛУ Илмарс Пойканс, ранее более известный как "хакер Нео", написал в соцсети пост, в котором он размышляет о том, как следовало бы в час "Икс" защищаться Латвии. Он считает необходимым асимметричный подход, который в его понимании выглядит следующим образом.

"Простая математика. Латвия по отношению к России по ресурсам - 1:100, страны Балтии по отношению к России - 1:30. Помощь из-за границы придет позже, если вообще придет. Отвоевывать захваченные территории очень трудно. Приказ Минобороны о том, что латвийский боец не должен погибнуть, прежде чем не уничтожит 100 (или 30) противников, не сработает.

Ничего, кроме асимметричного и нетипичного подхода при столь большом перевесе противника не сработает. Противнику наплевать на всяческие международные нормы. Для Латвии в такой ситуации не должно быть никаких ограничений - будь то даже грязная бомба".

Большинство комментаторов, однако, такой подход не одобряют:

- Илмарс, убавьте газ немного. Так и до самого черта договориться можно. Путин не вечен.

- Сущая мелочь: мы такую же грязную получим в ответ. Даже две. Русским как хроническим плагиаторам доставляют ужасное удовольствие симметричные ответы.

- А каков ваш прогноз, что будет, если страны Балтии разработают свои 3 ядерные бомбы и пустят их в дело? Как поступит Россия?

- Ты что-то употребил? Повоюй за Зеленского хотя бы месяц и тогда болтай тут, сколько русских сможет убить один подобный Слайдиньшу.

- Грязные бомбы? Ты полный дебил? Сбрось такую и отрави своих - радиация не разбирает! Сам-то вступил в земессардзе или только чушь несешь с умным видом в "Твиттере", как другим надо делать?

Кто-то считает, что это бесполезно, так как на власти надеяться не приходится:

- Скажи это Спрудсу и Ринкевичу. Но Спрудс - агент Кремля, и Ринкевич очень хорошо об этом знает. У Силини требовать нет смысла. Уйдет в спам от ее секретаря, потому что она, в свою очередь, знает, что ту понапрасну утруждать нет смысла.

- Наши политики живут в мире розовых единорогов и русских денег - кто как.

Есть и сторонники еще более жестких мер:

- Странам Балтии стоило бы начать разработку ракет дальнего радиуса действия и начать изготавливать их массово, тысячами.

- Всю границу с Россией надо накачать водой, превратить в непроезжее болото.

- Как и для Израиля, для Латвии в защите от России ключевое слово - ядерные ракеты! Это сработает. Так как геополитика в мире меняется, США и Трамп больше не хотят защищать Европу, а Европа продолжает спать, каждый защищается как умеет. Латвия должна закупить ядерные ракеты, и точка.

 

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