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«Похоже, Силиня и Швинка решили летать!» Дорожники предупреждают: без денег на дорогах будут ямы (2)

© Lsm.lv 2 июля, 2025 15:07

Новости Латвии 2 комментариев

С жёсткой критикой в адрес Министерства сообщения, которое намерено в 2025 году сократить расходы на ремонт дорог выступила ассоциация дорожных строителей Latvijas Ceļu būvētājs.

Планы министерства включают сокращение 12,5 млн евро  для ремонта и строительства на государственные трассы и ещё более 4 млн — на дороги самоуправлений. В отрасли предупреждают: это приведёт к ухудшению состояния дорог и отразится на всей экономике.

«Правительственный подарок жителям — это ямы», — говорится в заявлении. Глава ассоциации Андрис Берзиньш отмечает: ведомство не пересмотрело необходимость почти 80 миллионов евро дотаций Latvijas Dzelzceļš, чьи объёмы перевозок снижаются. И, одновременно, решено изъять 72% средств именно из дорожной сферы.

«Самоуправлениям тоже урезают финансирование, хотя они отвечают за местные дороги. Очень странный приоритет», — говорит Берзиньш.

По его словам, последствия будут не только на асфальте: начнутся увольнения специалистов, остановится обновление техники, часть компаний может обанкротиться. А если позже финансирование восстановят — отрасль может просто не успеть оправиться.

Берзиньш с иронией вспоминает: «Кариньш выбрал приоритетом полёты. Похоже, Силиня и Швинка тоже решили летать, потому что ездить по дорогам скоро станет невозможно».

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Комментарии (2) 14 реакций
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