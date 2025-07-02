Планы министерства включают сокращение 12,5 млн евро для ремонта и строительства на государственные трассы и ещё более 4 млн — на дороги самоуправлений. В отрасли предупреждают: это приведёт к ухудшению состояния дорог и отразится на всей экономике.

«Правительственный подарок жителям — это ямы», — говорится в заявлении. Глава ассоциации Андрис Берзиньш отмечает: ведомство не пересмотрело необходимость почти 80 миллионов евро дотаций Latvijas Dzelzceļš, чьи объёмы перевозок снижаются. И, одновременно, решено изъять 72% средств именно из дорожной сферы.

«Самоуправлениям тоже урезают финансирование, хотя они отвечают за местные дороги. Очень странный приоритет», — говорит Берзиньш.

По его словам, последствия будут не только на асфальте: начнутся увольнения специалистов, остановится обновление техники, часть компаний может обанкротиться. А если позже финансирование восстановят — отрасль может просто не успеть оправиться.

Берзиньш с иронией вспоминает: «Кариньш выбрал приоритетом полёты. Похоже, Силиня и Швинка тоже решили летать, потому что ездить по дорогам скоро станет невозможно».