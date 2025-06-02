Погранохрана: 15 персонам отказано во въезде в Латвию из соображений безопасности

В пятницу двум гражданам Белоруссии, одному гражданину Молдовы, одному гражданину Казахстана, одному гражданину России и одному гражданину Бельгии было отказано во въезде в Латвию по следующим причинам.

В субботу — четверо граждан России, двое граждан Молдовы и один гражданин Белоруссии, а в воскресенье в Латвию не пустили одного гражданина России и одного гражданина Бельгии.

В воскресенье в Латвию также пытался въехать гражданин Индии, которому запрещен въезд и пребывание на территории стран Шенгенской зоны.

Кроме того, нескольким другим лицам было отказано в пересечении границы по другим причинам, таким как недействительные визы или виды на жительство.

Все лица были возвращены в страны происхождения.