Пограничники задержали иностранца с поддельными документами

Гражданин России, покидавший Латвию, предъявил пограничникам на пограничном пункте Патерниеки поддельное норвежское свидетельство о регистрации транспортного средства. В отношении этого лица возбуждено административное дело.

На пограничном пункте Терехова одному гражданину России и одному гражданину Германии было отказано во въезде в Латвию по соображениям безопасности. Эти лица были возвращены в страны своего происхождения.

На пограничном пункте Терехова также были обнаружены двое граждан Азербайджана, нарушивших условия проживания в странах Шенгенской зоны. Эти лица привлечены к административной ответственности.

Тем временем, в ходе мер по контролю за соблюдением иммиграционного законодательства внутри страны, были выявлены нарушения правил въезда или проживания у трех граждан Узбекистана, одного гражданина Албании, одного гражданина Индии и одного гражданина Украины.

Пограничники привлекли к административной ответственности 19 человек или запретили им пересекать границу за нарушения в сфере эксплуатации транспортных средств и судов: семь граждан Беларуси, три из России, три из Молдовы, два из Казахстана, один из Латвии, один из Эстонии, один из Греции и один из Сербии.

В первые 15 дней января попыток незаконного пересечения белорусско-латышской границы зафиксировано не было.

