Пограничники задержали иностранца с поддельными документами

© LETA 16 января, 2026 09:12

Новости Латвии 0 комментариев

В четверг пограничники обнаружили одного иностранца с поддельными документами, двум другим было отказано во въезде в страну по соображениям безопасности, сообщила Государственная пограничная служба.

Гражданин России, покидавший Латвию, предъявил пограничникам на пограничном пункте Патерниеки поддельное норвежское свидетельство о регистрации транспортного средства. В отношении этого лица возбуждено административное дело.

На пограничном пункте Терехова одному гражданину России и одному гражданину Германии было отказано во въезде в Латвию по соображениям безопасности. Эти лица были возвращены в страны своего происхождения.

На пограничном пункте Терехова также были обнаружены двое граждан Азербайджана, нарушивших условия проживания в странах Шенгенской зоны. Эти лица привлечены к административной ответственности.

Тем временем, в ходе мер по контролю за соблюдением иммиграционного законодательства внутри страны, были выявлены нарушения правил въезда или проживания у трех граждан Узбекистана, одного гражданина Албании, одного гражданина Индии и одного гражданина Украины.

Пограничники привлекли к административной ответственности 19 человек или запретили им пересекать границу за нарушения в сфере эксплуатации транспортных средств и судов: семь граждан Беларуси, три из России, три из Молдовы, два из Казахстана, один из Латвии, один из Эстонии, один из Греции и один из Сербии.

В первые 15 дней января попыток незаконного пересечения белорусско-латышской границы зафиксировано не было.
 

Должен ли сантехник, заменив кран, уплатить налог? Бен Латковскис о теневой экономике
Должен ли сантехник, заменив кран, уплатить налог? Бен Латковскис о теневой экономике

Цены, зарплаты, налоги: что меняется для латвийцев с 1 января
Цены, зарплаты, налоги: что меняется для латвийцев с 1 января

По 16 советников у одного министра: это кто у нас такой важный?
По 16 советников у одного министра: это кто у нас такой важный?

Торговцы электротоварами, обувью, машинами, турпутевками: в черный список внесены ещё 8 компаний

Потребительский омбудсмен включил в черный список еще восемь компаний, не выполнивших обязательства перед потребителями. Среди них - поставщики туристических услуг, торговец обувью, подержанными автомобилями, поставщики мебели и других товаров.

Одного золота не достаточно? Самойлову вынудили оправдываться за русскую фамилию

Чемпионку мира по пляжному волейболу Анастасию Самойлову (выступала в паре с Тиной Граудиней) вынудили оправдываться за её русскую фамилию во время интервью журналу  "Jauns & Privāts".

«Вчера было 27 °C. Это было безумие»: какая температура дома комфортная

На улице в Латвии наконец воцарилась настоящая зима — ночью термометры показывали местами до –21 °C, мороз щиплет щеки, и каждый выход из дома требует тщательно одеваться. Внутри же картина совсем иная — многие живут в комфортной температуре около +24 °C.

Эстония бросает вызов США: готова отправить своих солдат в Гренландию. А Латвия?

"Эстония участвует в планировании совместных европейских военных учений в Гренландии и готова направить туда свои войска, если поступит соответствующий запрос," - написал в сети Х министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

Четырёхэтажный дом горел открытым пламенем: двое детей погибли сегодня утром

В пятницу утром в результате пожара в жилом доме в селе Крусткалны Кекавской волости Кекавского края погибли два человека, 29 человек были спасены, несколько из них пострадали, еще 15 эвакуировались самостоятельно, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

Невелико и препятствие: Белый дом презрительно высказался о европейских войсках в Гренландии

Размещение европейских войск в Гренландии никак не повлияет на планы президента США Дональда Трампа взять под контроль эту автономную территорию Дании. Об этом в четверг заявил в четверг Белый дом.

Нужна помощь: в Риге пропала без вести женщина

Сотрудники Государственной полиции разыскивают пропавшую Байбу Ирбе, 1985 года рождения, которая 8 января покинула свой дом в Риге, на улице Дзену.

