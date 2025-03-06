Погода в конце рабочей недели: ветер стихнет и выглянет солнце

В ближайшие сутки осадков не ожидается, более облачно будет в Видземе и Латгале. Утром местами образуется туман, а днем он возможен на северном побережье Видземе.

Температура воздуха утром опустится до -1...+4 градусов. Максимальная дневная температура составит +7...+13 градусов, местами на побережье +5 градусов.

В Риге в пятницу дождя не будет, утром возможно облачное небо, а днем прояснится. При небольшом западном, юго-западном ветре температура воздуха в утренние часы опустится до +3 градусов, во второй половине дня поднимется до +12 градусов.