Погода угрожает печенью и чипсам: “Orkla Latvija” бьёт тревогу

Многие фермеры ещё надеются на тёплый и сухой август, который способен спасти часть урожая зерновых. Ведётся постоянный мониторинг цен и качества в диалоге с поставщиками.

Схожая ситуация и с картофелем, поставляемым для производства “Ādažu” чипсов. На некоторых полях посадки вымокли или поражены болезнями, однако там, где растения продолжают развиваться, есть шанс собрать хороший урожай. Всё решат условия во время уборочной.

Багата отметила, что проблемы с климатом влияют не только на латвийских фермеров, но и на зарубежных поставщиков. Например, уже выросла стоимость рапсового масла из-за сокращения посевных площадей и слабого урожая в Европе. Долгосрочные прогнозы по этому рынку остаются мрачными.

Компания утверждает, что заранее готовит альтернативные цепочки поставок, чтобы избежать перебоев в производстве и сдержать рост цен.

Чрезвычайное положение в сельском хозяйстве в Латвии действует до 4 ноября. По данным Латвийской службы поддержки села, от дождя, паводков и заморозков пострадали десятки тысяч гектаров, а предварительные убытки оцениваются более чем в 63 миллиона евро.