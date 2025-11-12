Погода начинает портиться: прогноз на четверг

Ночью и утром во многих местах пройдёт дождь, преимущественно в Курземе и Видземе. Ветер юго-юго-западный, порывы 9-14 метров в секунду, на побережье местами до 20 метров в секунду. Температура воздуха +4..+9 градусов.

Днём местами пройдёт дождь, осадки ожидаются в основном на севере страны, к вечеру в Курземе усилится дождь. Ветер южный, юго-западный, порывы до 11-16 метров в секунду, на побережье — до 19 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +7..+12 градусов.

13 ноября в Риге ожидается небольшой дождь, преимущественно утром. Ветер южный, юго-западный, порывы местами достигнут 14 метров в секунду. Температура воздуха составит +7 градусов, днём воздух прогреется до +10 градусов.