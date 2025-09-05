Поезжайте в регионы: Ринкевич и Казакс о помощи с ипотекой семьям в детьми

По словам советника президента Мартиньша Дрегериса, стороны также обсудили динамику развития экономики, в том числе среднесрочные прогнозы государственного бюджета, а также ситуацию в кредитном секторе.

Министерство экономики разработало проект о создании новой программы ипотечного кредитования для приобретения жилья в регионах.

Необходимость начать прямое жилищное кредитование физических лиц в Финансовом учреждении развития "Altum" обусловлена недостатками рынка кредитования, особенно в регионах.