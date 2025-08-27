Поезд из Риги в эстонский Тарту обещают оставить

Выру расположен примерно в трёх с половиной часах езды от Таллина и Риги. Министрам устроили ознакомительную поездку в пехотный батальон Куперьянова и накормили солдатским супом. Позже сегодня они отправятся в Тарту, где пройдут четыре совместных рабочих заседания.

В повестку дня совместного заседания включены пять тем сотрудничества, важных для будущего региона, по которым также будут приняты совместные решения, пишет ERR. Обсуждаются такие темы, как безопасность и устойчивость к кризисам; связи и инфраструктура; общие приоритеты в рамках многолетней финансовой программы Европейского союза; развитие навыков и конкурентоспособности, а также цифровые решения.