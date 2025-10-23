Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Подстраиваться под другой язык опасно! В Сейме прошли дебаты об укреплении главного — языка

© LETA 23 октября, 2025 14:31

Новости Латвии 0 комментариев

В четверг в Сейме прошли дебаты о состоянии государственного языка. После доклада правительства о проделанной работе депутаты подчеркнули необходимость развивать и использовать латышский язык в повседневной жизни.

Председатель Сейма Дайга Миеpиня (Союз зеленых и крестьян) заявила, что язык — это условие существования государства.

«То, какая у нас речь, показывает, какая у нас страна», — сказала Миеpиня.

Она призвала бережно относиться к латышскому языку и работать над его изучением на всех уровнях — от семьи до государственных учреждений.

«Нам всем нужно заботиться о языке, в том числе в семье, ведь сейчас огромное количество контента потребляется на иностранных языках», — отметила спикер парламента. По её словам, всё больше молодых людей выбирают общение на английском, а англицизмы вроде «хейтить» и «вайбить» всё чаще засоряют латышский язык.

«Необходимо повышать престиж государственного языка. Даже чтение книг помогает его развивать и сохранять», — добавила она.

Депутат от «Нового Единства» Агнесе Краста призвала не превращать языковую тему в поле политических споров.

«Важно, чтобы эти дебаты были направлены на совместную работу по укреплению статуса государственного языка, а не использовались как инструмент взаимной борьбы», — сказала она. Она призвала «не посыпать себе голову пеплом», поскольку в последние годы в сфере государственного языка достигнуто многое. Краста отметила, что за последние годы Сейм принял ряд законов, которые укрепляют и защищают государственный язык в различных областях общества. Например, в общем образовании реализован переход на обучение только на государственном языке, в предвыборной агитации введено требование оплачиваемую агитацию проводить на государственном языке, а в медицинской сфере — оказывать помощь и консультации пациентам на латышском языке.

Однако, по её словам, законы не работают без участия общества.

«Одна из реальных угроз языку — это наше собственное поведение. То, как мы говорим в повседневной жизни. Привычка переходить на другой язык опасна и в краткосрочной, и в долгосрочной перспективе», — подчеркнула Краста.

В докладе правительства говорится, что для устойчивого развития необходима системная языковая политика, включающая образование, научные исследования и цифровую сферу. Отдельно отмечена важность сбора данных о владении языком, поддержки преподавателей и совершенствования обучения для иммигрантов и латышей за рубежом.

Особое внимание уделено присутствию латышского языка в технологиях и искусственном интеллекте.

«Жизнеспособность латышского языка в будущем напрямую связана с его использованием в цифровых технологиях», — говорится в отчёте.
Для изменения языковых привычек общества предлагается формировать открытую среду, где говорящие по-латышски продолжают использовать язык и при общении с теми, кто только его изучает. Главная роль в этом процессе отводится учителям.

 

Важно 15:17

По имеющимся данным, после ужесточения требований в сфере оборота спиртных напитков в Латвии не наблюдается роста нелегального рынка. Нарушений новых требований — немного, показали рейды полиции. У торговцев случаются сложности с определением грани между предоставлением информации о товаре и рекламой скидок, рассказали участники совещания в Минздраве. Что до потребления, то с августа прошло слишком мало времени, чтобы судить, насколько оно сократилось (и сократилось ли). До сих пор статистика была удручающей, отмечает LSM+ со ссылкой на данные Минздрава.

По имеющимся данным, после ужесточения требований в сфере оборота спиртных напитков в Латвии не наблюдается роста нелегального рынка. Нарушений новых требований — немного, показали рейды полиции. У торговцев случаются сложности с определением грани между предоставлением информации о товаре и рекламой скидок, рассказали участники совещания в Минздраве. Что до потребления, то с августа прошло слишком мало времени, чтобы судить, насколько оно сократилось (и сократилось ли). До сих пор статистика была удручающей, отмечает LSM+ со ссылкой на данные Минздрава.

Выбор редакции 15:03

В сети распространилось видео, на котором мужчина в состоянии сильного опьянения валяется на земле в общественном месте. По данным телепередачи «Bez Tabu», на кадрах запечатлён преподаватель Огрского техникума.

В сети распространилось видео, на котором мужчина в состоянии сильного опьянения валяется на земле в общественном месте. По данным телепередачи «Bez Tabu», на кадрах запечатлён преподаватель Огрского техникума.

Выбор редакции 14:57

Случай 25-летней продюсерки Даугавпилсского театра Марины Ивановой показал, как телефонные аферы превращаются в финансовые трагедии, а микрокредитные компании продолжают зарабатывать на людях, которым вообще нельзя выдавать займы. Ситуацию расследовала  Re:Baltica.

Случай 25-летней продюсерки Даугавпилсского театра Марины Ивановой показал, как телефонные аферы превращаются в финансовые трагедии, а микрокредитные компании продолжают зарабатывать на людях, которым вообще нельзя выдавать займы. Ситуацию расследовала  Re:Baltica.

Важно 14:55

Ограничения включают запрет на импорт российского СПГ и меры против российских дипломатов. Санкции направлены на сокращение доходов Москвы и ослабление ее возможностей вести войну против Украины.

Ограничения включают запрет на импорт российского СПГ и меры против российских дипломатов. Санкции направлены на сокращение доходов Москвы и ослабление ее возможностей вести войну против Украины.

Новости Латвии 14:45

Пятница станет самым теплым днем ​​недели в Латвии, во многих местах ожидаются кратковременные дожди, прогнозируют синоптики.

Пятница станет самым теплым днем ​​недели в Латвии, во многих местах ожидаются кратковременные дожди, прогнозируют синоптики.

Важно 14:40

Опознать преступников легко, когда смотришь детективы с дивана или читаешь романы. В реальной жизни почти невозможно распознать потенциального преступника, потому что, по сути, мы все находимся в одном шаге от преступления — это всего лишь один неверный выбор, заявила эксперт по судебной психологии и криминологии Рута Трейя в программе Latvijas Radio «Vai tas ir normāli?».

Опознать преступников легко, когда смотришь детективы с дивана или читаешь романы. В реальной жизни почти невозможно распознать потенциального преступника, потому что, по сути, мы все находимся в одном шаге от преступления — это всего лишь один неверный выбор, заявила эксперт по судебной психологии и криминологии Рута Трейя в программе Latvijas Radio «Vai tas ir normāli?».

