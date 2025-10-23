Подстраиваться под другой язык опасно! В Сейме прошли дебаты об укреплении главного — языка

Председатель Сейма Дайга Миеpиня (Союз зеленых и крестьян) заявила, что язык — это условие существования государства.

«То, какая у нас речь, показывает, какая у нас страна», — сказала Миеpиня.

Она призвала бережно относиться к латышскому языку и работать над его изучением на всех уровнях — от семьи до государственных учреждений.

«Нам всем нужно заботиться о языке, в том числе в семье, ведь сейчас огромное количество контента потребляется на иностранных языках», — отметила спикер парламента. По её словам, всё больше молодых людей выбирают общение на английском, а англицизмы вроде «хейтить» и «вайбить» всё чаще засоряют латышский язык.

«Необходимо повышать престиж государственного языка. Даже чтение книг помогает его развивать и сохранять», — добавила она.

Депутат от «Нового Единства» Агнесе Краста призвала не превращать языковую тему в поле политических споров.

«Важно, чтобы эти дебаты были направлены на совместную работу по укреплению статуса государственного языка, а не использовались как инструмент взаимной борьбы», — сказала она. Она призвала «не посыпать себе голову пеплом», поскольку в последние годы в сфере государственного языка достигнуто многое. Краста отметила, что за последние годы Сейм принял ряд законов, которые укрепляют и защищают государственный язык в различных областях общества. Например, в общем образовании реализован переход на обучение только на государственном языке, в предвыборной агитации введено требование оплачиваемую агитацию проводить на государственном языке, а в медицинской сфере — оказывать помощь и консультации пациентам на латышском языке.

Однако, по её словам, законы не работают без участия общества.

«Одна из реальных угроз языку — это наше собственное поведение. То, как мы говорим в повседневной жизни. Привычка переходить на другой язык опасна и в краткосрочной, и в долгосрочной перспективе», — подчеркнула Краста.

В докладе правительства говорится, что для устойчивого развития необходима системная языковая политика, включающая образование, научные исследования и цифровую сферу. Отдельно отмечена важность сбора данных о владении языком, поддержки преподавателей и совершенствования обучения для иммигрантов и латышей за рубежом.

Особое внимание уделено присутствию латышского языка в технологиях и искусственном интеллекте.

«Жизнеспособность латышского языка в будущем напрямую связана с его использованием в цифровых технологиях», — говорится в отчёте.

Для изменения языковых привычек общества предлагается формировать открытую среду, где говорящие по-латышски продолжают использовать язык и при общении с теми, кто только его изучает. Главная роль в этом процессе отводится учителям.