Подсчет голосов продлен на шесть часов; с какой целью?

На данный момент голоса, отданные за партии, подсчитаны, число полученных партиями мандатов тоже известно, но у комиссий еще осталась работа, требующая точности. Это подсчет всех отметок "За" и "Против". Чтобы не допустить ошибок, время обработки данных решено продлить, пояснил Вайварс.

Как уже сообщалось, ночью, столкнувшись с техническими трудностями при подсчете голосов, Центризбирком принял решение, что все голоса должны быть подсчитаны до 13:00 в воскресенье.

Президент Эдгар Ринкевич заявил, что Центризбирком и Государственное агентство цифрового развития провалили организацию выборов, и призвал Сейм и правительство оценить работу этих учреждений и ответственность должностных лиц.

Глава Министерства умной администрации и регионального развития Инга Берзиня считает, что полную ответственность за проблемы в организации выборов должен взять на себя глава Агентства цифрового развития Йоренс Лиопа.

В свою очередь, глава Центризбиркома Кристине Саулите оправдывается, что учреждение, которым она руководит, сделало все, чтобы выборы прошли успешно.