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Цены на продукты снизятся через неделю: не на все, но министр твёрдо обещает зримый эффект

© LETA 27 мая, 2025 14:16

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Снижение цен на продукты питания в реальном выражении может отразиться в течение двух недель, заявил во вторник министр экономики Виктор Валайнис (Союз зеленых и крестьян) на церемонии подписания меморандума о снижении цен на продукты питания. В то же время внедрение инструмента сравнения цен на продукты питания потребует больше времени.

Сегодня в Министерстве экономики (МЭ) подписан меморандум о снижении цен на продукты питания. Меморандум подписали министр экономики Валайнис, исполнительный директор Латвийской ассоциации продовольственных торговцев Норис Крузитис, председатель правления Латвийской торгово-промышленной палаты Янис Эндзиньш, а также председатель правления Латвийского центрального союза молочников Янис Шолкс.

Меморандум предусматривает введение корзины продуктов по низким ценам, внедрение инструмента сравнения цен, а также содействие увеличению доли продуктов местного производства в магазинах. Создание корзины продуктов по низким ценам предусматривает, что в каждой из 10 категорий товаров будет обеспечен по крайней мере один продукт с самой низкой ценой, и с определенной регулярностью продукты будут заменяться другими продуктами из той же категории.

Валайнис указал, что инструмент сравнения цен будет способствовать конкуренции между продавцами. Его работа будет заключаться в том, что продавцы один раз в день будут передавать информацию о самых низких ценах в Центральное статистическое управление (ЦСУ), которое будет публиковать эту информацию. Данные будут доступны как для различных инструментов сравнения цен, так и будут опубликованы на веб-сайте Министерства экономики (МЭ).

В то же время для внедрения инструмента сравнения цен необходимо внести изменения в Закон о защите прав потребителей, чтобы продавцы были обязаны предоставлять эти данные ЦСБ, тем самым способствуя конкуренции между продавцами.

Валайнис сказал, что представители датской розничной компании «Salling Group», владеющей сетью супермаркетов «Rimi», заявили, что в Дании с помощью такого инструмента сравнения цен удалось снизить цены на молочные продукты на 10%. Представители датской розничной компании «Salling Group», владеющей «Rimi», заявили, что в Дании после внедрения такого инструмента сравнения цен цены на продукты питания в стране снизились на 17%, а также снизилась инфляция.

Меморандум также предусматривает проведение кампании по продвижению местных продуктов питания. Валайнис сказал, что МЭ и подведомственные ему ведомства «с первого дня начнут мониторинг ситуации, чтобы можно было сделать какие-то выводы».

Меморандум подписали торговые организации, которые охватывают около 75-80% рынка, в том числе «top!», «Elvi Latvija», «Aibe», «Narvesen», «Maxima», «Lidl», «Rimi» и другие. В то же время МЭ продолжает работу с теми розничными сетями, которые не подписали меморандум.

 

 

 

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