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Поддержит ли правительство бизнес, который пострадает от тарифов Трампа? Силиня ответила

Редакция PRESS 10 апреля, 2025 09:13

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Премьер-министр Эвика Силиня (Новое единство) в среду, 9 апреля, в интервью передаче “900 секунд” телеканала TV3 заявила, что в настоящее время не планируется никаких компенсационных мер для поддержки тех предприятий, которые, возможно, понесут убытки из-за повышенных таможенных тарифов, введённых США.

Силиня отметила, что Европейский союз в настоящее время очень внимательно изучает новые тарифы, и ситуация анализируется с целью прогнозирования того, как новый налог повлияет на европейские рынки.

«На данный момент такого прямого влияния, как вы уже видели, нет», — заявила Силиня в интервью, ссылаясь на слова главного экономиста банка “Citadele” о снижении ВВП Латвии на 0,3%. Премьер также подчеркнула, что на данный момент не планируются какие-либо компенсационные меры.

«Сейчас слишком рано что-либо планировать, но мы очень тщательно оцениваем, можем ли в целом найти в бюджете дополнительные средства, в том числе и на нужды обороны», — сказала она.

На вопрос о том, следует ли и Латвии отвечать США с позиции силы, вводя собственные тарифы на товары и услуги, глава правительства заявила, что Латвия с осторожностью относится к вопросу применения аналогичной тактики, поскольку «это может повлиять на наш бизнес».

«С политической точки зрения мы считаем, что нам также необходимо оценить, не навредит ли наш стремительный ответ собственному бизнесу. Просто быстро отреагировать политически, не думая о последствиях для экономики, мы себе позволить не можем», — пояснила Силиня.

Премьер-министр добавила, что Латвия могла бы достаточно смело выступить за введение дополнительных налогов в машиностроительной и алюминиевой отраслях, поскольку это не окажет серьёзного влияния на страну. Однако, если дополнительные тарифы будут наложены на древесину и другие важные для Латвии секторы, ситуация изменится, и в этом вопросе Латвия будет «гораздо сдержаннее».

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