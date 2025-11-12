Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Поддельные Adidas, Nike и Calvin Klein: в Салдусе полиция накрыла торговлю контрафактом

Редакция PRESS 12 ноября, 2025 17:34

ЧП и криминал 0 комментариев

Valsts policija

Госполиция завершила расследование уголовного дела в отношении женщины, которая продавала поддельные товары в крупных объёмах на собственной торговой точке в Салдусе, нарушая права на товарные знаки Adidas, Nike и Calvin Klein. В общей сложности были обнаружены и изъяты 1090 единиц одежды и 14 парфюмерных флаконов, что нанесло компаниям материальный ущерб более чем на 85 000 евро, сообщает полиция.

Государственная полиция получила информацию от некоего предприятия, представитель которого выявил это нарушение, проводя контрольную закупку у женщины.

Сотрудники Государственной полиции обнаружили и изъяли несколько товаров, которые были маркированы поддельными товарными знаками компании «Nike Innovate C.V.» и которые не были произведены с разрешения «Nike Innovate C.V.».

Всего выявлено 648 предметов одежды, маркированных поддельными товарными знаками компании «Nike Innovate C.V.». В том числе 135 брюк, 128 леггинсов, 80 футболок, 70 пар обуви.

Также женщина, осознавая, что ей не разрешено использовать графические изображения товарного знака «Calvin Klein Trademark Trust», приобрела и хранила 167 предметов одежды, которые маркированы поддельными товарными знаками под продукцию компании «Calvin Klein Trademark Trust» и которые не были произведены с разрешения «Calvin Klein Trademark Trust». В том числе 43 футболки, 23 пары брюк и несколько комплектов спортивной одежды.

Аналогичным образом дела обстояли и с брендом Adidas. Разрешения на торговлю и использование товарного знака от «Adidas AG.» дама не получила, зато приобрела и хранила поддельные под этот бренд 275 предметов одежды, в том числе 44 джемпера, 64 пары носков, 23 пары леггинсов.

Помимо прочего, в магазине одежды были обнаружены также поддельные духи, под бренды «Calvin Klein Trademark Trust», «GUCCI», «Christian Dior», «Chanel», «Versace», «Hugo Boss», «BVLGARI» и «Lacoste».

Нарушая Закон о товарных знаках, женщина причинила компании «Nike Innovate C.V.» ущерб в размере 61 316,29 евро, компании «Adidas AG.» — убытки в размере 11 879,30 евро, а компании «Calvin Klein Trademark Trust» — убытки в размере 12 531,70 евро. Они считаются крупными.

За такое могут посадить на срок до шести лет и лишить прав на коммерческую деятельность.

Пять компаний из Латвии попали в рейтинг прибыльных: но соседи нас обошли

Важно 21:05

Важно 0 комментариев

В рейтинг 500 крупнейших и наиболее прибыльных компаний Центральной и Восточной Европы (CAE) вошли 39 компаний из стран Балтии - пять из Латвии, девять из Эстонии и 25 из Литвы, свидетельствует ежегодное исследование компании по управлению глобальными рисками Coface об экономической ситуации в регионе CAE, пишет TVNET.

Евростат опубликовал средние зарплаты по странам ЕС: а где там мы?

Новости Латвии 20:56

Новости Латвии 0 комментариев

Евростат опубликовал статистику за 2024 год по средней годовой зарплате в странах Евросоюза. Рост был отмечен повсюду - от Люксембурга, где получают больше всего, до Болгарии, которая пока замыкает рейтинг.

Клейнбергс объявил о строительстве квартир для молодых специалистов: нацактивисты в ужасе

Важно 20:41

Важно 0 комментариев

Мэр Риги Виестурс Клейнбергс на своей странице в Твиттере/X заявил, что в Риге будет построено 732 новых квартиры для молодых специалистов.

Тысячи евро на мёртвых: Национальная служба здравоохранения разоблачила хосписный обман

Важно 20:27

Важно 0 комментариев

Национальная служба здравоохранения (NVD) Латвии совместно с Министерством благосостояния (LM) обнаружила случаи необоснованного оказания паллиативной и хосписной помощи определённым группам пациентов. Общая сумма незаконно оплаченных услуг достигла 527,6 тыс. евро, сообщили представители NVD на заседании парламентской комиссии по социальным и трудовым вопросам, пишут grani.lv.

Латвийцев опять пересчитали: сколько нас?

Важно 19:55

Важно 0 комментариев

За десять месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 8883 новорожденных, что на 10,9%, или 1092 меньше, чем за тот же период 2024 года, свидетельствуют предварительные данные Центрального статистического управления.

Работает не на людей, а на имидж: в Сигулде планируют снять мэра

Важно 19:55

Важно 0 комментариев

Одиннадцать депутатов Совета Сигулдского края требуют отставки мэра Яниса Вимбы («Siguldas novada partija»), агентству LETA подтвердила депутат совета и директор Сигульдской государственной гимназии Лига Саусиня (Нацблок).

Пять интерфейсов, которые спасают людям здоровье и жизнь

Важно 19:49

Важно 0 комментариев

Когда-то это звучало как фантастика — управлять компьютером силой мысли.
Теперь это реальность лабораторий и клиник, где электрические импульсы превращаются в слова, движения и даже воспоминания.

Когда-то это звучало как фантастика — управлять компьютером силой мысли.
