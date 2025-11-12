Поддельные Adidas, Nike и Calvin Klein: в Салдусе полиция накрыла торговлю контрафактом

Государственная полиция получила информацию от некоего предприятия, представитель которого выявил это нарушение, проводя контрольную закупку у женщины.

Сотрудники Государственной полиции обнаружили и изъяли несколько товаров, которые были маркированы поддельными товарными знаками компании «Nike Innovate C.V.» и которые не были произведены с разрешения «Nike Innovate C.V.».

Всего выявлено 648 предметов одежды, маркированных поддельными товарными знаками компании «Nike Innovate C.V.». В том числе 135 брюк, 128 леггинсов, 80 футболок, 70 пар обуви.

Также женщина, осознавая, что ей не разрешено использовать графические изображения товарного знака «Calvin Klein Trademark Trust», приобрела и хранила 167 предметов одежды, которые маркированы поддельными товарными знаками под продукцию компании «Calvin Klein Trademark Trust» и которые не были произведены с разрешения «Calvin Klein Trademark Trust». В том числе 43 футболки, 23 пары брюк и несколько комплектов спортивной одежды.

Аналогичным образом дела обстояли и с брендом Adidas. Разрешения на торговлю и использование товарного знака от «Adidas AG.» дама не получила, зато приобрела и хранила поддельные под этот бренд 275 предметов одежды, в том числе 44 джемпера, 64 пары носков, 23 пары леггинсов.

Помимо прочего, в магазине одежды были обнаружены также поддельные духи, под бренды «Calvin Klein Trademark Trust», «GUCCI», «Christian Dior», «Chanel», «Versace», «Hugo Boss», «BVLGARI» и «Lacoste».

Нарушая Закон о товарных знаках, женщина причинила компании «Nike Innovate C.V.» ущерб в размере 61 316,29 евро, компании «Adidas AG.» — убытки в размере 11 879,30 евро, а компании «Calvin Klein Trademark Trust» — убытки в размере 12 531,70 евро. Они считаются крупными.

За такое могут посадить на срок до шести лет и лишить прав на коммерческую деятельность.