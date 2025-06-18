Под завалами многоэтажки в Киеве погибли 22 человека, включая американца: последствия ночного удара России

«По состоянию на 07:00 из-под завалов частично разрушенного девятиэтажного дома деблокированы тела еще пяти погибших. Всего по этому адресу извлечено 16 тел. Работы продолжаются», — гласит сообщение Государственной службы чрезвычайных ситуаций в соцсетях.

ГСЧС констатирует, что число погибших в результате массированного российского удара дронами и ракетами по Киеву в ночь на 17 июня, таким образом, выросло до 22 человека. Ранены 134 человека.

Пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брюс заявила на брифинге: «Нам известно об атаке на Киев прошлой ночью, которая привела к многочисленным жертвам, включая трагическую гибель гражданина США. Мы осуждаем эти удары и выражаем наши глубочайшие соболезнования жертвам и семьям пострадавших», передает Reuters.

С тех пор как администрация Трампа начала попытки договориться о прекращении войны в Украине путем переговоров с Россией, она воздерживалась от резких выражений в адрес Москвы.