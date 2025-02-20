Под видом латвийских продуктов: как не промахнуться в магазине

Состав продуктов

В первую очередь ищите сведения о составе продукта в виде списка ингредиентов. Яркие надписи «Без ГМО», «Натуральный», «Диетический», располагающиеся на этикетке обычно крупным шрифтом, к составу продукта никакого отношения не имеют.

Изделия импортного производства обязательно должны быть снабжены наклейкой, где название и список компонентов продублированы на государственном языке. Там же ищите данные о производителе и координаты латвийской фирмы — распространителя товара. Ведь именно они несут ответственность за качество реализуемой продукции.

Хотя в ЕС с 2011 года установлен норматив минимальной высоты шрифта, составляющий 1,2 мм, чаще всего прочитать список компонентов не в состоянии даже человек с хорошим зрением. Так что приходится брать с собой лупу.

Названия ингредиентов в списке должны располагаться строго в порядке убывания по количеству, вошедшему в состав продукта. На первом месте стоят основные ингредиенты. В мясных продуктах это может быть только мясо, в хлебе — мука, в молочных продуктах — молоко.

Так, если на упаковке красуется фраза о богатом содержании цельных злаков, а в списке ингредиентов они находятся ближе к концу — значит, на деле их там совсем немного. По такому же принципу можно судить о качестве, например, сосисок, где на первом месте указан модифицированный крахмал.

Кроме того, законодательство требует указывать любые вещества (вне зависимости от их количества), которые способны вызвать аллергию. При этом названия аллергенов следует выделять другим шрифтом, размером букв или цветом.

Из какой страны продукт?

Не секрет, что очень многие продукты, казалось бы, с исконно латвийскими названиями произведены за границей. К примеру, пиво Aldaris и LAčpleša alus поставляются из Литвы, шоколад Laima — из Эстонии, а маринованные огурцы завозят из Турции. Большая часть продукции с торговой маркой Rīgas miesnieks — к примеру, «Котлеты по-киевски» — завозится из Эстонии.

Некоторые сорта хлеба тоже производят за границей. Но даже если продукт и имеет латвийское происхождение, то его основные компоненты могут быть импортными. Это касается тех же колбас или пельменей, для приготовления которых используется свинина, закупленная в Польше.

Еще в 2020 году вступила в силу директива Европейской комиссии об указании страны или места происхождения главных ингредиентов продовольственных товаров. С тех пор на этикетке требуется указывать страну происхождения главных ингредиентов продукта.

Так, если сосиски более чем на 50% состоят из свинины, то нужно прописывать, из какой страны доставлено мясо, а если хлеб состоит из пшеничной муки, то требуется указывать страну, где произошел помол зерна. Но если, к примеру, предлагается томатный соус, где основным компонентом является модифицированный картофельный крахмал, а собственно томатной пасты в нем не более 15%, то производителю придется указывать страну происхождения именно томатной пасты, так как потребитель связывает конкретный ингредиент с названием продукта.

Однако латвийским законодателям этого показалось мало. И с прошлого года страну происхождения товара нужно указывать дополнительно на этикетке либо на ценнике для товара, реализуемого на развес. После этого в соцсетях весьма популярной стала тема о том, что значительная часть изделий пищевой промышленности является импортом. А в одном из супермаркетов известной торговой сети реализовывались куриные яйца неизвестного происхождения, так как торговцы честно указали на ценнике, что «страна-производитель не установлена».

Расшифровываем таблицу

Иногда на упаковке с готовым продуктом можно увидеть таблицу с указанием процентного содержания того или иного компонента (сахара, соли, жира, углеводов, а также килокалорий) в 100 граммах продукта. Это сделано для того, чтобы потребитель мог ориентироваться в суточном потреблении данных веществ.

Так, согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество жиров не должно превышать 0,8-1 грамма на 1 кг веса человека в сутки, сахара — 50-75 граммов, что соответствует 10-15 чайным ложкам, соли — 5 граммов в день, углеводов — 225-325 граммов, а оптимальное количество килокалорий должно быть для мужчин 2 500-2 800 и для женщин — 2 200-2 400 в сутки. И, учитывая эти данные, а также сведения на этикетке, можно рассчитать свое суточное потребление.

Возможно, кто-нибудь и ведет такой скрупулезный подсчет, но большинство потребителей принимает эту информацию к сведению.

Нередко производители идут на различные уловки, чтобы представить свой товар более привлекательным для потребителей. Однако слова «диетический», «легкий», «обезжиренный» зачастую являются обычным рекламным ухищрением и никакой смысловой нагрузки не несут. Иногда при сравнении цифр на этикетке оказывается, что в реальности такой продукт содержит почти столько же жира или калорий, что и обычный. А порой он бывает даже калорийнее, ведь жирность сказывается на его вкусовых качествах, и производители компенсируют недостаток вкуса обезжиренных изделий обилием сахара.

Производитель одной популярной газировки всячески рекламирует, что напиток содержит 0% сахара. Но он может быть заменен сахарозой, глюкозой, фруктозой, мальтозой, декстрозой, кукурузным сиропом, гидролизированным крахмалом, медом...

Трансжиры — это форма молекул жирных кислот, которые образуются во время создания маргарина из растительного масла. Диетологи рекомендуют ограничивать их потребление, поскольку они, как и насыщенные жирные кислоты, существенно повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

На этикетке может быть честно указано, что продукт не содержит трансжиров или содержит 0 г трансжиров. Но если вы видите в списке ингредиентов «частично гидронизированное масло», это значит, что трансжиры там все же есть, просто их содержание ниже 0,5 г на порцию. Вроде бы совсем незначительное количество, но если вы съедите больше одной порции или такие «0 г» попадутся в нескольких продуктах, то вы быстро превысите дневную норму трансжиров. Она, по данным ВОЗ, не должна превышать 2-3 граммов в сутки.

Особенно важно это в отношении продуктов, которые содержат растительные жиры, искусственно сделанные твердыми: это маргарин, кулинарный жир, спред, дешевые конфеты, шоколад и печенье.

Эти пресловутые «ешки»

Буква Е с порядковым номером в списке компонентов продуктов для многих покупателей считается синонимом отравы благодаря многочисленным публикациям в СМИ. Но она лишь означает, что данное вещество одобрено специальной комиссией ВОЗ для использования в пищевой промышленности.

Номера 100–180 относятся к красителям, с 200–го по 285-й — к консервантам, 300-321 — антиоксиданты, 400–495 — эмульгаторы, загустители, желирующие вещества. Не все Е искусственного происхождения. Например, Е440 — полезный для пищеварения яблочный пектин, Е300 — витамин С, а Е306-Е309 — известный антиоксидант витамин Е.

Желательно, чтобы Е-добавок в составе продукта было поменьше. Но без тех же консервантов — веществ, препятствующих размножению бактерий и порче продуктов, — сегодня невозможна пищевая промышленность. Самые распространенные — сорбиновая и бензойная кислоты и их соли. Но лучшими являются все-таки их натуральные аналоги: лимонная и яблочная кислота, поваренная соль. Эти ингредиенты используются и при домашнем консервировании.

Александр ФЕДОТОВ