Под Огре уничтожат 20 тысяч свиней: опасная вспышка африканской чумы

Комплекс расположен в Лауберской волости Огрского края.

Чтобы ликвидировать вспышку и не допустить дальнейшего распространения заболевания, все находящиеся в комплексе свиньи будут уничтожены.

В пораженном вирусом комплексе ПВС проводит мероприятия по ограничению АЧС и эпидемиологическое расследование. Вокруг свиноводческого комплекса установлена карантинная зона.

В этом году в Латвии зарегистрировано уже восемь вспышек АЧС на свинофермах и в приусадебных хозяйствах.

АЧС впервые была зарегистрирована в Латвии в июне 2014 года. Это опасное инфекционное заболевание, и в хозяйствах, где оно выявлено, уничтожается все поголовье свиней.

Оборот ООО "Baltic Pork" в прошлом году составил 13,585 млн евро, что на 4,7% меньше предыдущего года, а прибыль снизилась на 14,4% до 2,896 млн евро.

ООО "Baltic Pork" зарегистрировано в 2000 году, его уставной капитал составляет 2,505 млн евро. Владельцами предприятия являются норвежская "Mork Engebretsen Invest" (71,57%) и "SE Agro Holding" (28,43%), а фактическими бенефициарами - граждане Норвегии Уве Хенрик Меркс Экс и Свейн Энгебретсен.