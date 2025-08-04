Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Почти каждый пятый житель — ребенок. ЦСУ посчитало всех детей Латвии

Редакция PRESS 4 августа, 2025 17:24

Новости Латвии 0 комментариев

В начале этого года самый высокий удельный вес детей в населении был в Рижском регионе, самый низкий - в Латгале, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

Среди самоуправлений наибольшая доля детей была в Марупском крае - 29,6%, в Адажском крае - 24,9% и Кекавском крае - 24,7%. В самой столице этот показатель ниже - 17,5%.

Меньше всего детей проживало в Латгальском регионе - 15,9%, в том числе в Краславском крае - 12,6%, в Аугшдаугавском крае - 13,5%, в Лудзенском крае - 14,3%.

В целом в начале текущего года в Латвии проживало 344 000 детей в возрасте до 17 лет, что составляет 18,5% общей численности населения.

В начале 2024/2025 учебного года дошкольные образовательные учреждения посещали 90 300 детей - на 4,6% меньше по сравнению с предыдущим годом. На программах основного образования обучалось 185 000 школьников, и более половины составляли мальчики (51,6%). В средних школах учились 39 000 детей, и здесь преобладали девочки (56,2%).

В 2024 году основную школу окончили 22 000 детей, из них 56,7% продолжили обучение в средней школе, а 34,4% - в профессиональных учебных заведениях. Среднюю школу окончили 11 200 детей, из них 55,3% поступили в вузы и колледжи, 2,3% - в профессиональные учебные заведения, а 42,4% обучение не продолжили.

Данные Службы госдоходов за 2023 год показывают, что каждый пятый ребенок (20,1%) в Латвии начинает работать в возрасте от 13 до 17 лет. Самая высокая доля детей, получавших зарплату, была в Латгале (24,3%) и Курземе (23,6%), самая низкая - в Риге (16,9%). Средний срок трудового договора у 13-летних детей составлял 19 дней, у 17-летних - 55. В программах летней занятости в прошлом году участвовали 10 405 детей, в том числе 56,7% девочек и 43,3% мальчиков.

