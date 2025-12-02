Почти без дождей: погода 2-го декабря

Существенных осадков не ожидается, днем в отдельных районах сохранится туман. Будет дуть слабый и умеренный южный ветер, максимальная температура воздуха составит от 0 до +4 градусов.

В столице день будет пасмурным, без осадков, со слабым ветром южного направления. Температура воздуха составит +1...+3 градуса.

