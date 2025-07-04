Почти 1000 авиарейсов отменены во Франции из-за забастовки

Министр транспорта Франции Филипп Табаро раскритиковал забастовку авиадиспетчеров в сезон летних каникул и отпусков. "272 человека в нашей стране решают вопросы благополучия более чем полумиллиона человек. Это неприемлемо", - сказал он в интервью изданию CNews. Премьер-министр Франсуа Байру заявил, что диспетчеры "держат французов в заложниках". Ассоциация европейских авиакомпаний Airlines for Europe назвала забастовку "неприемлемой".

Двухдневная забастовка была объявлена двумя профсоюзами авиадиспетчеров, которые требуют улучшения условий труда. Среди прочего они протестуют против "недоукомплектованности штатов" и "токсичного руководства". Бастующие также выступают против реформы, предусматривающей ужесточение контроля за рабочим временем авиадиспетчеров. Решение об этом было принято после того, как в конце 2022 года в Бордо едва не произошло столкновение двух самолетов. Расследование тогда указало на плохую организацию работы авиадиспетчеров, напоминает агентство AFP.