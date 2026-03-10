Почему взлетели цены на топливо? Правительство в шоке (1)

© LETA 10 марта, 2026 08:56

Важно 1 комментариев

Политики намерены потребовать у торговцев топливом разъяснений по поводу резкого роста цен на автозаправочных станциях, а также обещают искать решения этой проблемы. Об этом политики заявили в понедельник после заседания коалиционных партий.

Как указала премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство"), правительство готово действовать, если цены на нефть продолжат стремительно расти.

Премьер сообщила, что министр экономики Виктор Валайнис (Союз зеленых и крестьян, СЗК) и министр климата и энергетики Каспарс Мелнис (СЗК) уже встречались с представителями топливной отрасли и готовы обсуждать решения, чтобы ситуация не переросла в кризис.

Валайнис заявил, что происходящее сейчас на автозаправочных станциях абсолютно неприемлемо, и уже на этой неделе он планирует вызвать на встречу торговцев топливом, чтобы они разъяснили, почему цены растут так стремительно.

Министр напомнил, что соответствующие учреждения, которые следят за соблюдением норм конкуренции, наблюдают за ситуацией, и торговцам топливом придется объяснить, почему произошел скачок цен. Также планируется обсудить возможные решения, чтобы уменьшить его влияние на народное хозяйство.

Отвечая на вопрос агентства ЛЕТА, может ли Латвия последовать примеру Хорватии и ввести потолок цен на бензин и дизельное топливо, Валайнис сказал, что это фискальный инструмент, у которого есть своя цена. В Латвии такое решение стоило бы несколько десятков миллионов евро в месяц.

Как сообщалось, в понедельник продолжался рост цен на нефть, и они уже достигли самого высокого уровня с 2022 года, при этом резко дорожает также газ.

Цена нефти марки "Brent" в понедельник выросла на 15% до 103,54 доллара США за баррель, цена нефти WTI - на 15% до 107,35 доллара за баррель.

Экономисты предупреждают, что потребители и предприятия во всем мире в течение нескольких недель или даже месяцев могут сталкиваться с ростом цен на топливо, даже если ситуация на Ближнем Востоке быстро разрешится, поскольку поставщикам нефти будет сложно быстро восстановить работу с учетом поврежденных заводов, нарушенной логистики и повышенных рисков транспортировки товаров.

...Как уже разъяснял press.lv, рост цен на нефть не имеет никакого отношение к моментальному росту цен на бензин (подробности тут). Но мы не тешим себя иллюзией, что депутаты Сейма способны будут прочесть и понять этот текст. 

Поэтому им совершенно бесполезно спрашивать продавцов топлива «почему цены на топливо в настоящее время так быстро растут?» Продавцы топлива навешают им лапши на уши и уйдут из Сейма с чувством морального и интеллектуального превосходства. 

А вот по настоящему интересный вопрос, который должны были бы задать депутаты Сейма торговцам звучит так: кунги, да, мы всё понимаем, Иран, Ормузский пролив, ракеты, все дела. Да, да, везде - по всей Европе - цены растут.  Но вы нам, глядь, объясните одну загадку: почему они именно в Латвии растут быстрее, чем где бы то ни было - включая наших ближайших соседей. Вот, посмотрите: 

Почему так? Может быть в Литву и Эстонию топливо дальше и дороже везти? Вроде бы нет. Может литовцы и эстонцы внезапно открыли у себя богатые нефтяные месторождения? Вроде бы нет. Тогда почему, объясните нам, такая разница в наценке на иранскую войну? 

Комментарии (1)
Комментарии (1)

Важно

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

Важно

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Важно

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

Важно 18:31

Важно 1 комментариев

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Выбор редакции 18:26

Выбор редакции 1 комментариев

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

Важно 18:15

Важно 1 комментариев

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

ЧП и криминал 18:12

ЧП и криминал 1 комментариев

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Важно 18:06

Важно 1 комментариев

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Новости Латвии 17:59

Новости Латвии 1 комментариев

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Животные 17:41

Животные 1 комментариев

Они не ищут «лучший вариант».

Они не ищут «лучший вариант».

