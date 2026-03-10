Как указала премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство"), правительство готово действовать, если цены на нефть продолжат стремительно расти.

Премьер сообщила, что министр экономики Виктор Валайнис (Союз зеленых и крестьян, СЗК) и министр климата и энергетики Каспарс Мелнис (СЗК) уже встречались с представителями топливной отрасли и готовы обсуждать решения, чтобы ситуация не переросла в кризис.

Валайнис заявил, что происходящее сейчас на автозаправочных станциях абсолютно неприемлемо, и уже на этой неделе он планирует вызвать на встречу торговцев топливом, чтобы они разъяснили, почему цены растут так стремительно.

Министр напомнил, что соответствующие учреждения, которые следят за соблюдением норм конкуренции, наблюдают за ситуацией, и торговцам топливом придется объяснить, почему произошел скачок цен. Также планируется обсудить возможные решения, чтобы уменьшить его влияние на народное хозяйство.

Отвечая на вопрос агентства ЛЕТА, может ли Латвия последовать примеру Хорватии и ввести потолок цен на бензин и дизельное топливо, Валайнис сказал, что это фискальный инструмент, у которого есть своя цена. В Латвии такое решение стоило бы несколько десятков миллионов евро в месяц.

Как сообщалось, в понедельник продолжался рост цен на нефть, и они уже достигли самого высокого уровня с 2022 года, при этом резко дорожает также газ.

Цена нефти марки "Brent" в понедельник выросла на 15% до 103,54 доллара США за баррель, цена нефти WTI - на 15% до 107,35 доллара за баррель.

Экономисты предупреждают, что потребители и предприятия во всем мире в течение нескольких недель или даже месяцев могут сталкиваться с ростом цен на топливо, даже если ситуация на Ближнем Востоке быстро разрешится, поскольку поставщикам нефти будет сложно быстро восстановить работу с учетом поврежденных заводов, нарушенной логистики и повышенных рисков транспортировки товаров.

...Как уже разъяснял press.lv, рост цен на нефть не имеет никакого отношение к моментальному росту цен на бензин (подробности тут). Но мы не тешим себя иллюзией, что депутаты Сейма способны будут прочесть и понять этот текст.

Поэтому им совершенно бесполезно спрашивать продавцов топлива «почему цены на топливо в настоящее время так быстро растут?» Продавцы топлива навешают им лапши на уши и уйдут из Сейма с чувством морального и интеллектуального превосходства.

А вот по настоящему интересный вопрос, который должны были бы задать депутаты Сейма торговцам звучит так: кунги, да, мы всё понимаем, Иран, Ормузский пролив, ракеты, все дела. Да, да, везде - по всей Европе - цены растут. Но вы нам, глядь, объясните одну загадку: почему они именно в Латвии растут быстрее, чем где бы то ни было - включая наших ближайших соседей. Вот, посмотрите:

Почему так? Может быть в Литву и Эстонию топливо дальше и дороже везти? Вроде бы нет. Может литовцы и эстонцы внезапно открыли у себя богатые нефтяные месторождения? Вроде бы нет. Тогда почему, объясните нам, такая разница в наценке на иранскую войну?