Почему взгляд собаки делает людей счастливее? Учёные выяснили и это

Учёные в Японии обнаружили, что когда человек и собака смотрят друг другу в глаза, в обоих организмах поднимается уровень окситоцина. Это тот самый «гормон любви», который помогает родителям привязываться к своим детям.
То есть да — собаки буквально заставляют нас любить их сильнее просто одним взглядом.
В эксперименте пары «человек + собака» проводили время вместе, потом обменивались долгим взглядом. После этого и у людей, и у собак заметно повышался окситоцин. Причём чем дольше они смотрели, тем сильнее был эффект.
Интересно, что с приручёнными волками такого не случилось.
Это значит, что этот «химический круг» развился вместе с одомашниванием собак, когда они учились понимать людей, а люди — доверять им.
И вот что самое трогательное.
Окситоцин делает нас не только сентиментальными, но и добрее, мягче, терпеливее.
Получается, когда собака смотрит на нас с её «ну пожалуйста, погладь меня» — она буквально включает в нас человечность.
Так что в следующий раз, когда твой пёс посмотрит тебе в глаза — остановись на секунду.
Улыбнись.
Погладь.
Вы в этот момент говорите на самом древнем языке привязанности, который человек и собака создали вместе.