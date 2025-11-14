Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 14. Ноября Завтра: Fricis, Vikentijs
Доступность

Почему взгляд собаки делает людей счастливее? Учёные выяснили и это

Редакция PRESS 14 ноября, 2025 19:52

Животные 0 комментариев

Если у тебя есть собака, то ты точно знаешь это чувство: она смотрит тебе в глаза, хвост тихонько машет, и по телу растекается тепло.
Оказывается, это не поэзия — это химия.

Учёные в Японии обнаружили, что когда человек и собака смотрят друг другу в глаза, в обоих организмах поднимается уровень окситоцина. Это тот самый «гормон любви», который помогает родителям привязываться к своим детям.

То есть да — собаки буквально заставляют нас любить их сильнее просто одним взглядом.

В эксперименте пары «человек + собака» проводили время вместе, потом обменивались долгим взглядом. После этого и у людей, и у собак заметно повышался окситоцин. Причём чем дольше они смотрели, тем сильнее был эффект.

Интересно, что с приручёнными волками такого не случилось.
Это значит, что этот «химический круг» развился вместе с одомашниванием собак, когда они учились понимать людей, а люди — доверять им.

И вот что самое трогательное.
Окситоцин делает нас не только сентиментальными, но и добрее, мягче, терпеливее.
Получается, когда собака смотрит на нас с её «ну пожалуйста, погладь меня» — она буквально включает в нас человечность.

Так что в следующий раз, когда твой пёс посмотрит тебе в глаза — остановись на секунду.
Улыбнись.
Погладь.

Вы в этот момент говорите на самом древнем языке привязанности, который человек и собака создали вместе.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Между собой на русском? Сейм ужесточает языковые наказания
Важно

Между собой на русском? Сейм ужесточает языковые наказания (4)

Мы в заднице и проваливаемся туда всё глубже: Алвис Херманис
Важно

Мы в заднице и проваливаемся туда всё глубже: Алвис Херманис

Cистема здравоохранения Латвии признана одной из самых уязвимых в ЕС
Важно

Cистема здравоохранения Латвии признана одной из самых уязвимых в ЕС

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 00:25 15.11.2025
Солнечные просветы над холодной Ригой
Bitnews.lv 2 часа назад
Рига потратит 850 тысяч евро на «зеленые» кампании
Bitnews.lv 2 часа назад
Турция: скандал со ставками
Sfera.lv 6 часов назад
США: жирный – сиди дома!
Sfera.lv 8 часов назад
Латвия: границы для свободы
Sfera.lv 10 часов назад
Германия: подводный дворник
Sfera.lv 11 часов назад
Латвия: цифровая грамостность — в массы, и бесплатно
Sfera.lv 11 часов назад
Латвия вошла в лидеры ЕС по росту промышленного производства
Bitnews.lv 1 день назад

Мерц: «Молодые украинцы нужны дома, а не в Германии»

Важно 20:56

Важно 0 комментариев

Фридрих Мерц призвал Киев ограничить выезд молодых мужчин в Германию. Во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским канцлер заявил, что Украина нуждается в своих гражданах на службе, а не за границей. Как сообщает Deutsche Welle, предложение Мерца поддержали в ХДС/ХСС, но вызвало споры внутри коалиции.

Фридрих Мерц призвал Киев ограничить выезд молодых мужчин в Германию. Во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским канцлер заявил, что Украина нуждается в своих гражданах на службе, а не за границей. Как сообщает Deutsche Welle, предложение Мерца поддержали в ХДС/ХСС, но вызвало споры внутри коалиции.

Читать
Загрузка

Памятник Свободы в Риге снова застрахован к празднику

Новости Латвии 20:17

Новости Латвии 0 комментариев

Главный символ Латвии вновь под надёжной защитой — страховой полис Памятнику Свободы в Риге в 22-й раз подряд подарила компания BTA. Общая сумма страхового покрытия составляет 1,5 миллиона евро, сообщает LSM+.

Главный символ Латвии вновь под надёжной защитой — страховой полис Памятнику Свободы в Риге в 22-й раз подряд подарила компания BTA. Общая сумма страхового покрытия составляет 1,5 миллиона евро, сообщает LSM+.

Читать

Airbus в цветах флага станет частью парада ко Дню независимости

Новости Латвии 20:14

Новости Латвии 0 комментариев

В честь 107-й годовщины провозглашения независимости Латвии авиакомпания airBaltic вновь примет участие в праздничном параде. Во вторник, 18 ноября, над Даугавой и набережной 11 Ноября пролетит Airbus A220-300, окрашенный в цвета латвийского флага.

В честь 107-й годовщины провозглашения независимости Латвии авиакомпания airBaltic вновь примет участие в праздничном параде. Во вторник, 18 ноября, над Даугавой и набережной 11 Ноября пролетит Airbus A220-300, окрашенный в цвета латвийского флага.

Читать

Британия в шоке! Глава регионального траста Национальной службы здравоохранения — матёрый педофил

Мир 19:15

Мир 0 комментариев

Высокий пост не является гарантией высоких моральных качеств человека. Британию потряс очередной скандал. 

Высокий пост не является гарантией высоких моральных качеств человека. Британию потряс очередной скандал. 

Читать

LIZDA отвергла план Минобразования по росту зарплат педагогов

Новости Латвии 18:37

Новости Латвии 0 комментариев

Министерство образования и науки Латвии предложило привязать рост зарплат учителей к размеру минимальной месячной оплаты труда и утверждать ежегодное повышение в процессе формирования бюджета. Новая схема предусматривает, что дополнительные средства педагоги будут получать не с 1 января, как сейчас, а с 1 сентября каждого года.

Министерство образования и науки Латвии предложило привязать рост зарплат учителей к размеру минимальной месячной оплаты труда и утверждать ежегодное повышение в процессе формирования бюджета. Новая схема предусматривает, что дополнительные средства педагоги будут получать не с 1 января, как сейчас, а с 1 сентября каждого года.

Читать

Украинская разведка подорвала пути Транссиба в Хабаровском крае

Мир 18:33

Мир 0 комментариев

Украинские спецслужбы 13 ноября провели диверсию на Транссибирской магистрали в районе Сосновки (Хабаровский край РФ), сообщил Главный разведывательный департамент Министерства обороны Украины. По данным ведомства, именно по этому маршруту Россия получает боеприпасы и оружие из Северной Кореи.

Украинские спецслужбы 13 ноября провели диверсию на Транссибирской магистрали в районе Сосновки (Хабаровский край РФ), сообщил Главный разведывательный департамент Министерства обороны Украины. По данным ведомства, именно по этому маршруту Россия получает боеприпасы и оружие из Северной Кореи.

Читать