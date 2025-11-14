Почему взгляд собаки делает людей счастливее? Учёные выяснили и это

Учёные в Японии обнаружили, что когда человек и собака смотрят друг другу в глаза, в обоих организмах поднимается уровень окситоцина. Это тот самый «гормон любви», который помогает родителям привязываться к своим детям.

То есть да — собаки буквально заставляют нас любить их сильнее просто одним взглядом.

В эксперименте пары «человек + собака» проводили время вместе, потом обменивались долгим взглядом. После этого и у людей, и у собак заметно повышался окситоцин. Причём чем дольше они смотрели, тем сильнее был эффект.

Интересно, что с приручёнными волками такого не случилось.

Это значит, что этот «химический круг» развился вместе с одомашниванием собак, когда они учились понимать людей, а люди — доверять им.

И вот что самое трогательное.

Окситоцин делает нас не только сентиментальными, но и добрее, мягче, терпеливее.

Получается, когда собака смотрит на нас с её «ну пожалуйста, погладь меня» — она буквально включает в нас человечность.

Так что в следующий раз, когда твой пёс посмотрит тебе в глаза — остановись на секунду.

Улыбнись.

Погладь.

Вы в этот момент говорите на самом древнем языке привязанности, который человек и собака создали вместе.